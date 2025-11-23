کد مطلب: 1753340

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از مردم نیوزیلند در اعتراض به شرکت‌های حامی اسرائیل در مشارکت در نسل‌کشی فلسطینی‌ها، در مقابل این شرکت‌ها تجمع کردند.