به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از مردم نیوزیلند در اعتراض به شرکتهای حامی اسرائیل در مشارکت در نسلکشی فلسطینیها، در مقابل این شرکتها تجمع کردند. .................... پایان پیام برچسبها نیوزیلند فلسطین غزه رژیم صهیونیستی
