  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

بازدید حجت‌الاسلام ولدان از نمایشگاه موکب انتظار در شیراز

۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۴
کد مطلب: 1753318
بازدید حجت‌الاسلام ولدان از نمایشگاه موکب انتظار در شیراز

نمایشگاه فرهنگی «موکب انتظار» در شهرک بزین شیراز روز گذشته میزبان بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مسئولان و فعالان فرهنگی، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی در عرصه ترویج فرهنگ دینی تأکید کرد.

این نمایشگاه همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) برپا شده و شامل مجموعه‌ای از غرفه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای معرفتی و ارتقای سطح آگاهی دینی مخاطبان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در جریان این بازدید، تلاش‌های صورت‌گرفته توسط دست‌اندرکاران را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان و ایجاد فضای معنوی در جامعه ایفا کند.

وی همچنین بر اهمیت حضور مردم در مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی تأکید کرد و این مشارکت را عاملی مؤثر در تقویت انسجام اجتماعی و اعتلای ارزش‌های اسلامی معرفی نمود.

..............................

پایان پیام/

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha