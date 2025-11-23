به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مسئولان و فعالان فرهنگی، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی در عرصه ترویج فرهنگ دینی تأکید کرد.

این نمایشگاه همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) برپا شده و شامل مجموعه‌ای از غرفه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای معرفتی و ارتقای سطح آگاهی دینی مخاطبان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در جریان این بازدید، تلاش‌های صورت‌گرفته توسط دست‌اندرکاران را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان و ایجاد فضای معنوی در جامعه ایفا کند.

وی همچنین بر اهمیت حضور مردم در مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی تأکید کرد و این مشارکت را عاملی مؤثر در تقویت انسجام اجتماعی و اعتلای ارزش‌های اسلامی معرفی نمود.

..............................

پایان پیام/