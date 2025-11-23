پاسخ عجیب امام علی(ع) به شبهه یک مسیحی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در حدیث است که جاثلیقی (یکی از علمای مسیحی) به حضرت علی (ع) فرمود: به من بگو چهره حق که قرآن می گوید به هر طرف رو کنید رو به خدایید و روی خدا با شماست، یعنی چه؟

حضرت علی (ع) دستور داد هیزم و آتش آوردند. هیزم را آتش زد، مشتعل شد و فضا را روشن کرد.

آن گاه پرسید: چهره این آتش کدام طرف است؟

گفت: همه جا و همه طرف، چهره آن است،

فرمود: این آتش با این کیفیت که دیدی مصنوعی و مخلوقی است از مخلوقات خدا و همه طرف روی اوست، تو می خواهی خداوند جهت معیّن داشته باشد.

