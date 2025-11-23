به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان پایتخت افغانستان از قطعیهای مکرر و طولانیمدت برق شکایت دارند و میگویند این خاموشیها تا ۵۰ درصد درآمد و فعالیت اقتصادی آنان را کاهش داده است.
عینالله، مالک یک کارگاه خیاطی در کابل، با بیان این که تنها در ساعات شب که فعالیت کارگاهها متوقف شده، برق وصل میشود، به خبرنگار آوا گفت: این وضعیت به کار ما کمکی نمیکند. در فصلهای پاییز و بهار که اوج کار خیاطی است، کمبود برق باعث کاهش تولید و درآمد شده تا جایی که حتی قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیستیم.
وی تأکید کرد: هر فعالیت صنعتی فصل خاص خود را دارد، اما درست در همان فصلها با مشکل کمبود برق روبرو هستیم.
این شهروند پایتخت افغانستان از دولت طالبان و به ویژه شرکت برق خواست تا اولویت را به تأمین برق پایدار برای مردم بدهد، چرا که به گفته او، تداوم خاموشیها چرخه صنعت و اقتصاد را متوقف و فقر را گسترش میدهد.
هشدار درباره تشدید بیکاری و توقف آموزشهای آنلاین
ناصر، یکی دیگر از شهروندان کابل نیز با اشاره به وابستگی صنایع کوچک و بزرگ به برق، یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری در افغانستان را قطعی برق عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارخانهها به دلیل نبود برق تعطیل شدهاند.
وی افزود: زیرساختهای آموزشی و فرهنگی نیز به برق دائمی نیاز دارند، چرا که برگزاری کلاسهای آنلاین و انتقال دادههای دیجیتال بدون برق غیرممکن است.
ناصر از طالبان درخواست کرد تا با سرمایهگذاری روی منابع انرژی مانند آب، باد و خورشید، تولید داخلی برق را افزایش داده و نیاز کشور را تأمین کنند.
گفتنی است، با روی کار آمدن مجدد طالبان در تابستان ۱۴۰۰ و کاهش شدید کمکهای بینالمللی به افغانستان، علاوه بر فراگیر شدن بیکاری و فقر، برخی زیرساختهای این کشور نیز دچار ویرانی یا ضعف شده است.
