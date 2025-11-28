حجاب،خلاف سیاست راهبردی اساسی بنیانی غرب

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا:در غرب با حجاب تدریجاً به صورت علنی دارد مخالفت میشود عنوانی که برای این مخالفت ذکر میکنند این است که میگویند حجاب نماد یک حرکت مذهبی است؛ ما نمیخواهیم در جوامع ما که جوامع لائیک -هستند نمادهای مذهبی مطرح شوند به نظر من این دروغ است؛ بحث مذهب و غیر مذهب نیست؛ بحث این است که سیاست راهبردی اساسی بنیانی غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن است و حجاب مخالف آن است. حتی اگر چنانچه حجاب ناشی از یک انگیزه و ایمان دینی هم نباشد با آن مخالفت میکنند؛ مشکل اساسی این است.( در دیدار جمعی از بانوان نخبه ۱۳۹۰/۰۳/۱ ) وقتی پوشش زن، عدم تبرج زن، آرایش نکردن زن در جامعه مطرح شود دستگاه های مسلّط تبلیغاتی دنیا سر بلند میکنند جنجال میکنند؛ این نشان دهنده ی این است که یک فرهنگی یک سیاستی یک راهبردی وجود دارد که سالهای متمادی است دنبال میشود.(‌ در دیدار جمعی از بانوان نخبه ۱۳۹۰/۰۳/۱)

حجاب در تقابل با راهبرد کلان غرب درباره زن

از نظر غرب، علت اینکه شما نباید توی چادر باشید، نباید حجاب داشته باشید این نیست که آزاد باشید شما دارید میگویید من با حجاب هم آزادی دارم او چیز دیگری مورد نظرش است؛ زن را برای نوازش چشم مرد برای بهره وری نامشروع ،مرد میخواهند به شکل خاصی در جامعه ظاهربشود ،این بزرگترین اهانت به زن است؛ حالا ولو با چندین تعارف آمیز این را بپوشانند و اسمهای دیگری رویش بگذارند.‌(‌ در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور ۱۳۸۸/۷/۲۸) دنیای فاسد غرب خواستند بروز زن را شخصیت زن را در روشهای غلط و انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به زور به ذهن دنیا فروکنند .دنیای غرب تلاش ،دارد اینگونه القاء کند که عظمت زن در کنار گذاشتن عفاف و حجاب و جلوه گری در مقابل مردان و هوسرانان است در حالی که این روش تحقیر زن است .( در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور ۱۳۸۹/۲/۱)حق کرامت الهی زن بالاترین حقوق زن است که در جهان به اصطلاح ،مدرن هرگز شناخته نشده ( در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی ۱۳۹۳/۳/۶)

قرآن کریم خطاب به همسران مکرّم پیغمبر می فرماید: «و قرن فی بُیوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجِنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِیَّةِ الأولی». یکی از نشانه های جاهلیت اولی تبرج زنانه است. امروز یکی از عمده ترین مظاهر تمدن غربی همین تبرج است؛ این همان جاهلیت است منتها جاهلیتی که توانسته است خود را با سلاح تبلیغات مدرن مجهز ،بکند حقایق را از چشم مردم بپوشاند. ( پیام به کنگره ی هفت هزار زن شهید کشور ۱۳۹۱/۱۲/۱۶)واقعاً الان با یک سیاستی با یک تدبیری در همه ی دنیا دارد کار انجام می گیرد برای اینکه حیا را از بین مردم بردارند وقتی هم که میخواهند حیا را بردارند این شعبی دارد و از راه های مختلف و ده ها راه وارد میشوند مسأله ی اختلاط زن و مرد یک مسأله است مسأله ی پوشش زن و مرد یک مسأله است چیزهایی که تحت عنوان حقوق زن بیان میشود یکی از این پنجره های شیطانی است [ همچنین] چیزهایی که در مورد پوشش زن بیان میشود که آقا چرا مجبور میکنید زنها را به حجاب؟» حرف هایی که حتی بعضی از افراد ظاهر الصلاح هم میگویند( در ابتدای درس خارج فقه درباره مسأله ی حیا ۱۳۹۷/۱۲/۱۳) یک عده ای به عنوان دفاع از حقوق زن حرفهایی میزنند که نه فقط احترام به زن نیست بلکه] تضعیف زن است .( در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام ١٣٩٥/١٢/٢٩)در فرهنگ غربی اروپایی که این کارها به احتمال زیاد و به احتمال نزدیک به یقین، توطئه ی

صهیونیستها است که اصلاً میخواهند جامعه ی بشری را به هم بزنند و به هم بریزند؛ زن را به صورت یک متاع مایه ی التذاذ مرد قرار بدهند. (در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام ١٣٩٥/١٢/٢٩ )یک سوم زنهای دنیا از دست مردها کتک میخورند به نظر من اشک انسان در می آید؛ این گریه آور است و این بیشتر در کشورهای صنعتی است در کشورهای فرنگی است و ناشی از همان خشونتهای جنسی و مطالبات خشن جنسی است که مرد از زن دارد. ( در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد ۱۳۸۹/۱۰/۱۳)آن وقت راجع به زن بحث میکنند. آن وقت به ما میگویند چرا شما حجاب را اجباری کردید؟ این در جهت کرامت زن است آن در جهت پرده دری و بی احترامی به زن است و از این قبیل مواردی هست که اینها هوچی گریهای غرب است.( در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ )