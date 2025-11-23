به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۴ در جمع کارکنان و مدیران دادگستری گیلان، با بیان اینکه انقلاب اسلامی با هدف تحقق عدالت، استقلال، آزادی و جمهوریت بر پایه اسلامیت شکل گرفت، گفت: این ادعا، ادعای بسیار بزرگی است. برخی تلاش کردند در مشروعیت و تثبیت نظام شبهه ایجاد کنند و برخی نیز معتقدند دین در حکمرانی کارآمد نیست و برنامه‌ای برای اداره جامعه ندارد. اما امام خمینی(ره) معتقد بودند اسلام برای دوران مدرن نیز برنامه حکمرانی دارد.

وی افزود: وقوع انقلاب اسلامی، نظریه کسانی را که می‌گفتند انقلاب دینی دیگر در جهان رخ نخواهد داد، باطل کرد. یک نمونه تحقق چنین انقلابی برای ابطال آن نظریه کافی است. امروز پس از حدود چهل‌وهفت سال، همچنان بر ادعاهای بزرگ خود درباره کارآمدی و پیشرفت پای می‌فشاریم.

عدالت؛ سند کارآمدی نظام

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: سند تحقق عدالت، سند افزایش کارآمدی نظام است.

وی ادامه داد: بحث عدالت فقط منحصر به قوه قضائیه نیست؛ در حوزه تقنین، اجرا، توزیع بودجه، فرهنگ، فقرزدایی و سایر بخش‌ها نیز مطرح است و باید با اعتدال و انصاف به آن پرداخت. عدالت، مقوله‌ای بلند و گسترده است که می‌تواند برای جامعه جاذبه‌آفرین باشد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اهمیت خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) گفت: مرحوم علامه جوادی آملی حدود پنجاه تا شصت جلسه درباره این خطبه سخن گفته‌اند. بنده چند هفته قبل در محضر ایشان بودم و ایشان فقط یک بند از این خطبه را چهل‌وپنج دقیقه شرح دادند. این خطبه شرحی بسیار عمیق دارد و ما خودمان نیز حدود سی جلسه به تبیین آن پرداخته بودیم.

قوه قضائیه و نقش آن در کارآمدی نظام

وی تأکید کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌تواند با توجه به وظایف سنگینی که بر عهده دارد، بر کارآمدی نظام بیفزاید.

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگر از سخنان خود به هفته بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج یک منطق و فرهنگ است و نباید آن را فقط در جبهه نظامی خلاصه کرد. بسیج معنای وسیعی دارد و در همه عرصه‌ها قابل تعریف است؛ قاضی، مدیر، نماینده، وزیر، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و همه خدمت‌گزاران نظام باید با نگاه بسیجی وارد عرصه شوند.

وی افزود: امام خمینی(ره) تعابیر گوناگونی درباره بسیج دارند؛ از جمله اینکه بسیج لشکر مخلص خداست، مدرسه عشق است و بستر شکل‌گیری مقاومت و توسعه آن را فراهم می‌کند. بسیجی باید صاحب معرفت، اهل نظم و انتظار، مردمی، ساده‌زیست، جاهل‌ستیز و دارای تکلیف‌مداری باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) اضافه کرد: یک دانشمند، یک روحانی یا هر انسان مؤثری می‌تواند بسیجی باشد. اگر می‌خواهیم در نظام سیاسی الگوی جامع ارائه دهیم، همه باید بسیجی رفتار کنند؛ زنان، مردان، مدیران، وزرا و مسئولان.

وی با اشاره به ریشه‌های قرآنی این تفکر گفت: مفهوم شجره طیبه و ایثار در قرآن کاملاً با فرهنگ بسیج سنخیت دارد. ایثارگری، ازخودگذشتگی و دگردوستی در حد اعلی از ویژگی‌های بسیجیان است.

آیت‌الله رمضانی با ذکر حدیث من أخلص لله أربعین صباحاً...، افزود: اگر عبادت خالصانه باشد و از سر مزد و معامله نباشد، اثر خود را می‌گذارد و انسان را به جایگاه بندگی حقیقی می‌رساند.

برجستگی حضرت زهرا(س) در احیای جریان امامت

آیت‌الله رمضانی در ادامه به پرسشی درباره برجسته‌ترین ویژگی حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و گفت: با سال‌ها مطالعه‌ای که در زمینه شخصیت حضرت داشته‌ام، این نکته را در هیچ کتابی ندیده‌ام اما به آن رسیده‌ام که برجستگی اصلی حضرت زهرا(س)، احیاگری جریان امامت و رهبری در جهان اسلام است.

وی افزود: حضرت زهرا(س) فقط به انتساب به پیامبر، علی، حسن، حسین، زینب و ام‌کلثوم شناخته نمی‌شود. فاطمه(س) به‌خاطر مقام وجودی و کوثربودنش مورد احترام پیامبر است، به‌گونه‌ای که پیامبر دست او را می‌بوسید و امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمود هرگز او را غضبناک نکردم و او نیز مرا غضبناک نکرد.

وی با اشاره به مقام آرام‌بخشی حضرت زهرا(س) برای امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که هر زمان غم و اندوه بر امیرالمؤمنین(ع) وارد می‌شد، فاطمه(س) غم‌ها را از دل او می‌زدود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جایگاه امامت در خطبه فدکیه گفت: حضرت فاطمه(س) دو نکته مهم درباره امامت بیان می‌کنند: اطاعت از اهل‌بیت(ع) جامعه را یکپارچه و منظم می‌سازد و امامت آنان نیز همچون سپری محکم، امت را از تفرقه و چنددستگی حفظ می‌کند.

وی افزود: حضرت زهرا(س) غدیر را احیا کرد تا امامت در تاریخ فراموش نشود. انقلاب اسلامی نیز یکی از آثار مهم امامت غدیری است؛ اگرچه همه ابعاد غدیر را پوشش نمی‌دهد اما در حوزه حکمرانی ظهور پیدا کرده است.

