به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای هیات موسس نهمین همایش ملی ریحانهالنبی به سرپرستی سیدعبدالواحد موسویلاری، با حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتوگو کردند.
مرکز اسلامی فاطمیه، یکی از پایگاههای مهم فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و معرفتی مرتبط با سیره حضرت زهرا(س) است و همایش «ریحانةالنبی» در امتداد ماموریتهای تعریفشده این مرکز شکل گرفته است.
این همایش، مجموعهای گسترده از برنامههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری را شامل میشود که از آن جمله میتوان به جایزه ادبی ریحانه، جشنواره کتاب سال فاطمی، نشستهای «نهجالبلاغه از منظر اسلامشناسان ایران و جهان»، دوسالانه قرآن و عترت، همایش ملی «رسالةالحقوق امام سجاد(ع)»، نمایشگاه هنرهای دستی، جشنهای مردمی کوثر و همچنین کارگاهها و ورکشاپهای تخصصی اشاره کرد.
در دوره نهم، علاوه بر برنامههای ثابت، نخستین دوره «همایش ملی صحیفه سجادیه امام سجاد(ع)» نیز برگزار خواهد شد و حضرت آیتالله جوادی آملی نیز هر سال به مناسبت برگزاری همایش ریحانةالنبی پیامی صادر میکنند.
نهمین همایش ملی ریحانةالنبی، همچون دورههای گذشته، در بخشهای شعر و داستان پذیرای آثار علاقهمندان خواهد بود؛ در کنار این برنامهها، جشنهای مردمی کوثر نیز با رویکرد پیوند هنر و نسل نو برگزار میشود تا مشارکت فرهنگی جوانان در این رویداد تقویت گردد.
فرماندار مُهر با اشاره به میزبانی آتی این شهرستان از ۲ رویداد بزرگ ملی، گفت: فستیوال ملی نخل و حصیر و همایش ریحانهالنبی، از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه با محوریت مرکز اسلامی فاطمیه و با همراهی مردم و دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما