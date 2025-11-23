تکذیب ورود هواپیماهای خارجی به عملیات اطفای حریق هیرکانی/ توضیحات مسئول عملیات غرب تهران درباره پشتیبانی آبرسانی به هواپیماهای سپاه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی، مدیر عملیات غرب تهران در آتشنشانی تهران و مسئول عملیات پشتیبانی در اطفای حریق جنگلهای هیرکانی، با تشریح اقدامات انجامشده گفت: «بر اساس وظایف سازمانی و با هماهنگیهای انجامشده، آتشنشانی تهران بهعنوان نیروی پشتیبان وارد عملیات شد. دو گروه تشکیل دادیم که یک گروه عملیاتی شامل ۴۵ نفر همراه با خودروها و تجهیزات به جنگلهای هیرکانی اعزام شدند.»
وی درباره مأموریت اصلی آتشنشانی تهران توضیح داد:
«بخش اصلی مأموریت ما تأمین آب برای هواپیماهای اطفای حریق نیروی هوافضای سپاه بود. دیروز شش نوبت، تانکرهای آتشنشانی تهران هواپیماهای ایلوشین را شارژ کردند و پس از آن هواپیماها بلافاصله به خط پرواز اعزام شدند و عملیات هوایی را انجام دادند.»
چالشهای پرواز در منطقه هیرکانی
کاظمی با اشاره به شرایط دشوار منطقه افزود:
«توپوگرافی جنگلهای هیرکانی، کاملاً کوهستانی و پرریسک است. کاهش ارتفاع برای هواپیما ممکن نیست و احتمال بروز حادثه جدی وجود دارد؛ اما با تدابیر فرمانده عملیات هوایی سپاه و بهبود تاکتیکها، عملیات با موفقیت انجام شد.»
به گفته وی، پایگاه نیروی هوافضای سپاه دیروز با شش سُرتی پرواز موفق اطفای حریق را انجام داد و تیمهای پشتیبانی تهران امروز نیز در حال آبگیری و پشتیبانی مداوم هستند.
تکذیب حضور هواپیماهای خارجی
در پاسخ به پرسشی درباره همکاری با هواپیماهای خارجی، کاظمی گفت:
«برای هواپیمای خارجی هیچ مأموریتی نداشتیم. اصلاً هیچ هواپیمای خارجی وارد ایران نشده. ما فقط بهصورت کامل در این چند روز در خدمت هواپیماهای نیروی هوافضای سپاه بودیم.»
مسئول عملیات غرب تهران تأکید کرد:
«هماهنگیهای لازم در پایگاه قدر انجام شده، استانداردهای آبگیری رعایت شده و فرآیند انتقال آب، شارژ هواپیما و اعزام به مأموریت کاملاً منظم انجام میشود. گروه پشتیبانی ما بهصورت مستمر در پایگاه مستقر است و همکاری دائمی با یگان هوایی سپاه دارد.»
کاظمی در پایان گفت: «وظیفه اصلی ما تأمین آب و پشتیبانی لجستیکی برای هواپیماهاست و این روند تا اطفای کامل حریق ادامه دارد. در کنار برادران سپاه و دیگر نیروهای عملکننده، تلاش میکنیم این بحران در اسرع وقت مدیریت و مهار شود.»
