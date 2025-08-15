به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آتش‌سوزی‌های ویرانگر در کوه‌های ساحل سوریه برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد و این آتش‌سوزی‌ها از دشت غاب در حومه غربی استان حماه تا حومه شمال غربی استان لاذقیه گسترش یافته است. شرایط دشوار میدانی و ناهمواری‌های زمین، مانع دسترسی تیم‌های اطفای حریق و تجهیزات نجات به محل‌های آتش شده و درخواست‌های مکرری برای مداخله بالگردها مطرح شده است.

در غرب حماه، آتش امروز صبح به شهرک شطحه رسید و یک بالگرد دو بار بشکه‌های آب را بر فراز منطقه ریخت و سپس محل را ترک کرد. آتش‌سوزی‌ها همچنان به خانه‌های مردم، به‌ویژه در منطقه «ساقیه النحیله» نزدیک می‌شود و موجی از ترس و وحشت در میان ساکنان ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، عملیات اطفا در منطقه کَسَب در شمال لاذقیه با مشارکت تیم‌های آتش نشانی در حال انجام است، در حالی که ساکنان مناطق غرب حماه بیشتر به تلاش‌های مردمی برای مقابله با آتش تکیه دارند و بالگردها و ماشین‌آلات سنگین تنها به‌طور محدود وارد عمل شده‌اند. ساکنان روستای الحیدریه نیز با تلاش‌های محلی آتش را خاموش کردند، در شرایطی که حضور تیم‌های رسمی اندک بوده و پرواز بالگردها متناسب با گستردگی بحران انجام نشده است.

آتش‌سوزی‌ها به مناطق وسیع دیگری از جمله کوه‌های الطهر، عناب، طرطوس، مقامات بنی‌هاشم و جنگل‌های ابوقُبَیس رسیده و منظره‌ای فاجعه‌بار به جا گذاشته است. دود غلیظ آسمان منطقه را پوشانده و ساکنان در تنفس دچار مشکل شده‌اند و در نگرانی شدید برای جان و دارایی خود به سر می‌برند.

شعله‌ها مساحت‌های بزرگی از جنگل‌ها و مزارع را سوزانده و باعث آوارگی ده‌ها خانواده‌ای که خانه‌هایشان در آستانه خطر قرار گرفته، شده است. روستای عناب که پیش‌تر یک مقصد گردشگری بود، اکنون به صحنه خاکستر تبدیل شده است. مردم محلی می‌گویند تیم‌های آتش‌نشانی در ساعات اولیه حضور نداشتند و این امر باعث شد آتش به‌سرعت گسترش یابد.

برخی ساکنان، حکومت جولانی را به تعلل عمدی در عملیات اطفای حریق متهم کرده‌اند و معتقدند این کار برای گسترش آتش به مناطق صعب‌العبوری است که گمان می‌رود بازماندگان حکومت بشار اسد از آن به‌عنوان مخفیگاه استفاده می‌کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸