به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آتش‌سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی که از روزهای گذشته شدت گرفته بود، موجب شد تا گروه‌های امدادی، نیروهای مردمی و تیم‌های تخصصی اطفای حریق از استان‌های مختلف به منطقه اعزام شوند.

در این میان، حضور داوطلبانه جمعی از کوه‌نوردان افغانستانی در عملیات اطفای حریق توجه بسیاری را جلب کرد.

این کوه‌نوردان که تجربه فعالیت در ارتفاعات و مناطق سخت‌گذر افغانستان را دارند، با هدف کمک‌رسانی انسانی و حمایت از حفظ محیط‌زیست، طی چند روز پیاپی در ارتفاعات منطقه الیت حضور یافتند و همراه با نیروهای ایرانی به انتقال تجهیزات، مهار آتش و ایجاد معابر ایمن برای گروه‌های عملیاتی پرداختند.

مسؤولان محلی با قدردانی از این اقدام داوطلبانه، تأکید کردند که همراهی مردم ایران و افغانستان در چنین شرایطی نشانه‌ای از پیوندهای انسانی و فرهنگی عمیق دو ملت است.

گفته می‌شود با تلاش مستمر تیم‌های امدادی و مردمی، روند مهار آتش در بخش‌های قابل‌دسترسی سرعت گرفته و عملیات لکه‌گیری همچنان ادامه دارد.

