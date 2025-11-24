حمله پهپادی به یک میدان گاز در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق به سوی یک پهپاد شلیک کردند تا از رسیدن آن به میدان گاز خورمور در این منطقه، جلوگیری کنند. این حمله هیچ خسارتی بر جای نگذاشته است.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک پهپاد به میدان گاز خورمور — یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی عراق — نزدیک شد و همین امر باعث شد پدافند هوایی برای جلوگیری از رسیدن آن به محل، اقدام به شلیک کند.

دو منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اضافه کردند که هنوز مشخص نیست آیا پدافند هوایی موفق به سرنگونی این پهپاد شده است یا نه. در میدان خورمور آژیر خطر به صدا درآمد و کارکنان به مناطق امن منتقل شدند.

میدان گاز خورمور میان دو شهر کرکوک و سلیمانیه در منطقه تحت مدیریت اقلیم کردستان عراق قرار دارد که از خودمختاری برخوردار است. این میدان در سال‌های اخیر چندین بار هدف حمله قرار گرفته، بدون آن‌که هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده بگیرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸