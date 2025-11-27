حمله پهپادی به میدان گازی کورمور/ قطع کامل گاز و خاموشی در کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد، میدان گاز «کورمور» در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و موجب قطع کامل جریان گاز شد.

یک فروند پهپاد ساعتی پیش میدان گاز کورمور در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد که در نتیجه آن تمامی صادرات گاز به نیروگاه‌های برق قطع شد و فعالیت‌های این میدان متوقف گردید.

به گفته منابع امنیتی، این حمله — که مخازن گاز در میدان را هدف قرار داد — باعث بروز آتش‌سوزی گسترده و زخمی شدن تعدادی از کارگران شد.

ویدئوی منتشر شده از سوی شبکه روداو کردستان در پلتفرم ایکس، دود برخاسته از محل حادثه پس از حمله را نشان می‌دهد.

وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که پس از این حمله، تمام صادرات گاز به نیروگاه‌های برق در اقلیم متوقف شده است.

دو وزارتخانه همچنین تأکید کردند که آن‌ها با همکاری شرکت اماراتی «دانه گاز» — سرمایه‌گذار این میدان — در حال پیگیری حادثه، انجام تحقیقات لازم و تلاش برای بازگرداندن شرایط به حالت طبیعی هستند.

«امید احمد» سخنگوی وزارت برق اقلیم کردستان عراق گفت که در اثر این حمله، حدود ۲۶۰۰ مگاوات از مجموع ۴۰۰۰ مگاوات توان تولید برق کاهش یافته است؛ مسئله‌ای که بر تأمین سوخت نیروگاه‌های گازی تأثیر مستقیم دارد.

او افزود که حدود ۸۰ درصد از برق اقلیم قطع شده است. این در حالی است که بیش از ۶.۵ میلیون نفر در این منطقه زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برق در مناطق مختلف، از جمله شهر سلیمانیه — دومین شهر بزرگ اقلیم — قطع شده است.

هنوز مشخص نیست چه گروهی مسئول این حمله بوده است.

این دومین پهپادی است که طی روزهای اخیر میدان را هدف قرار داده است. نیروهای امنیتی کرد عراق دوشنبه‌شب گذشته به سمت یک پهپاد که قصد نزدیک‌شدن به میدان را داشت، شلیک کردند تا آن را متوقف کنند.

میدان گاز کورمور بین شهرهای کرکوک و سلیمانیه در منطقه تحت اداره حکومت اقلیم کردستان قرار دارد و طی سال‌های اخیر چندین بار مورد حمله قرار گرفته است، در حالی که هیچ گروهی مسئولیت آن‌ها را برعهده نگرفته است.

طبق اعلام شرکت بهره‌بردار، جریان مستمر گاز از میدان کورمور برای نیروگاه‌های برق اقلیم کردستان بیش از ۷۵ درصد از ظرفیت تولید برق منطقه را تأمین می‌کند.

اوایل فوریه گذشته، این میدان هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت که خسارتی برجای نگذاشت، اما مسئولان محلی، گروه‌های مسلح خارج از قانون را مسئول حمله دانستند. اواخر آوریل ۲۰۲۴، چهار کارگر یمنی در حمله پهپادی دیگری به این میدان کشته شدند. اواخر ژانویه ۲۰۲۴ نیز دو موشک کاتیوشا میدان را هدف قرار داد. در ژوئن و ژوئیه سال جاری نیز چندین حمله با پهپادهای انفجاری به تأسیسات انرژی در اقلیم کردستان صورت گرفت که خسارت‌های مادی گسترده‌ای ایجاد کرد.

هیچ‌ گروهی تاکنون مسئولیت این حملات را برعهده گرفته است، در حالی که دولت عراق وعده داده برای روشن شدن ابعاد موضوع، تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

