آغاز دوباره صادرات گاز از میدان گازی کورمور عراق پس از حمله پهپادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صادرات گاز امروز شنبه از میدان گازی کورمور – یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی در اقلیم کردستان عراق – از سر گرفته شد؛ این در حالی است که حمله‌ای با یک پهپاد در روز چهارشنبه گذشته باعث توقف تولید این میدان شده بود.

به گفته منابع، صادرات از سرگرفته‌شده مربوط به گاز مایع نفتی (LPG) است و نه گازی که از این میدان برای تولید برق در اقلیم تأمین می‌شود.

شرکت دانه گاز امارات – که در بهره‌برداری از میدان مشارکت دارد – روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که یک موشک به مخزن ذخیره‌سازی اصابت کرده و این امر موجب توقف تولید و قطع گسترده برق شده است.

تا این لحظه هیچ گروهی مسئولیت حمله را برعهده نگرفته و مقام‌های رسمی نیز عامل این حمله را مشخص نکرده‌اند.

روز گذشته کمیته ویژه تحقیق درباره حمله به میدان کورمور در محل حادثه حاضر شد تا درباره جزئیات حملات صورت‌گرفته تحقیق کند. خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد: کمیته‌ای به ریاست عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق و با عضویت حمید الشطری رئیس دستگاه اطلاعات از کرکوک وارد سلیمانیه شده است تا درباره حملات به میدان گازی کورمور تحقیق کند.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز پنج‌شنبه دستور تشکیل این کمیته را صادر کرده بود.

این حمله مهم‌ترین حمله از زمان مجموعه حملات پهپادی ژوئیه گذشته به میدان‌های نفتی اقلیم به شمار می‌رود؛ حملاتی که باعث کاهش تولید حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز شده بود.

میدان گازی کورمور بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی در عراق است و حدود ۶۷ درصد برق مورد نیاز اقلیم کردستان را تأمین می‌کند و بخشی از گاز تولیدی آن نیز به استان‌های دیگر عراق صادر می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸