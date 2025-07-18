بغداد عامل حملات پهپادی را شناسایی کرد/ دولت عراق وعده پیگرد قضایی داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق اعلام کرد که تحقیقات درباره حملاتی که پایگاههای نظامی این کشور را هدف قرار داده بود، نشان داده که پهپادهای بهکاررفته در این حملات در خارج از کشور ساخته شدهاند، اما از مکانهای مشخصی در داخل خاک عراق شلیک شدهاند. با این حال، مقامات عراق از نام بردن گروههای دخیل خودداری کردهاند.
«صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح در اینباره گفت که تحقیقات به این نتیجه رسیده که «تمام پهپادهای انتحاری بهکاررفته در حملات از یک نوع بودهاند که بهوضوح نشان میدهد عامل حمله یک گروه واحد بوده است.
او افزود که این پهپادها دارای کلاهکهایی با وزنهای متفاوت و ساخت خارج از عراق بودند و مشخص شده که از داخل خاک عراق پرتاب شدهاند.
النعمان خاطرنشان کرد که مقامات موفق شدهاند گروههای درگیر در اجرای و هماهنگی این عملیاتهای خصمانه را شناسایی کنند، اما از ذکر نام یا جزئیات بیشتر خودداری کرد.
او تأکید کرد که دولت عراق اقدامات قانونی را علیه تمام افراد دخیل انجام خواهد داد و آنان را به دادگاه عادلانه عراق خواهد سپرد. وی هشدار داد که به هیچ طرف داخلی یا خارجی اجازه نخواهیم داد امنیت و ثبات عراق را به خطر اندازد.
پیشتر، بغداد در تاریخ ۲۴ ژوئن (۴ تیر) تحقیقاتی را درباره مجموعهای از حملات شبانه به پایگاههای نظامی آغاز کرده بود، از جمله حمله به اردوگاه التاجی در شمال بغداد و پایگاه هوایی امام علی(ع) در شهر ناصریه که به آسیب به سامانههای راداری منجر شد. این حملات – که هیچ گروهی مسئولیت آنها را برعهده نگرفت – ساعاتی پس از پاسخ موشکی ایران به حمله آمریکا و پیش از اجرایی شدن آتشبس میان ایران و اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه رخ دادند.
در تحولی دیگر، اقلیم کردستان عراق نیز طی سه هفته گذشته شاهد مجموعهای از حملات پهپادی به ویژه به تأسیسات نفتی متعلق به شرکتهای خارجی بوده است. هیچ گروهی مسئولیت این حملات را نیز نپذیرفته است. این رویدادها در حالی اتفاق میافتند که تنشها میان بغداد و اربیل درخصوص صادرات نفت از اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه – که بیش از دو سال است متوقف مانده – شدت یافته است.
آخرین این حملات، صبح روز پنجشنبه رخ داد؛ زمانی که یک پهپاد به میدان نفتی در منطقه زاخو در نزدیکی مرز ترکیه حمله کرد. این رویداد تنها چند ساعت پیش از آن بود که دولت عراق اعلام کرد به توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت خام از اقلیم کردستان دست یافته است.
