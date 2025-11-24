به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ادارهٔ امنیت داخلی حکومت جولانی در شهر حمص اعلام کرد که منع رفتوآمد در چندین محله این شهر تا ساعت پنج عصر امروز تمدید شده است؛ تصمیمی که بهگفتهٔ این اداره برای حفظ جان شهروندان پس از تنشهایی اتخاذ شده که در پی حادثه قتل اخیر رخ داد.
این اداره توضیح داد که منع رفتوآمد شامل محلههای العباسیة، الأرمن، المهاجرین، الزهراء، النزهة، عکرمة، النازحین، عشیره، زیدل، کرم الزیتون، کرم اللوز، حیّ الورود و مساکن الشرطة در شهر حمص میشود.
ادارهٔ امنیت داخلی حکومت جولانی در شهر حمص از تمام ساکنان این محلهها خواست برای حفظ امنیت خود و تضمین تکمیل اقدامات میدانی در حال اجرا، به این تصمیم پایبند باشند.
این تنشها پس از جنایت هولناک قتل یک زن و شوهر از قبیله بنیخالد در منطقه زیدل آغاز شد؛ درحالیکه عبارتهایی با مضمون فرقهای در محل جرم پیدا شد و به حادثه رنگ و بوی طائفهای داد و باعث شعلهور شدن واکنشهایی شد که به محلههای دیگر شهر حمص نیز کشید.
در پی این حادثه، مهاجمانی از عشایر بادیه تعدادی خانه را به آتش کشیدند، خودروها را تخریب کردند و بهصورت پراکنده تیراندازی نمودند؛ رخدادهایی که به کشته و زخمی شدن دهها نفر انجامید و همراه با ادامهٔ هرجومرج، آدمربایی و ناتوانی نیروهای امنیتی حکومت جولانی در کنترل اوضاع بود.
پیشتر، یک منبع امنیتی حکومت جولانی در گفتوگو با شبکه «الإخباریة» سوریه، از بازگشت آرامش به منطقهای که شاهد ناآرامی بود خبر داد.
او توضیح داد که نهادهای مسئول بلافاصله تحقیقات گستردهای را برای شناسایی عاملان، تعقیب و تحویل آنان به دستگاه قضایی آغاز کردهاند. وی مدعی شد که نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی در حمص با قاطعیت از هرگونه تلاش برای ضربهزدن به صلح اجتماعی جلوگیری خواهند کرد و نسبت به هرگونه بهرهبرداری از این حادثه هشدار داد.
