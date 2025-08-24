به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری مسلحانه‌ای در ساعات گذشته میان نیروهای ارتش حکومت جولانی و یک گروه ناشناس در شرق استان حمص در مرکز سوریه رخ داد. این درگیری زمانی آغاز شد که یک ایست بازرسی وابسته به تیپ ۴۲ ارتش حکومت جولانی معروف به تیپ بادیه با خودرویی مشکوک مواجه شد که حامل افراد مسلح ناشناس بود. محل حادثه در نزدیکی منطقه انبارهای نظامی اطراف شهر تاریخی تدمر قرار دارد.

بر اساس گزارش‌ها، در این درگیری دو نفر از نیروهای ارتش حکومت جولانی زخمی شدند. هنوز هویت مهاجمان مشخص نشده و اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی آن‌ها در دست نیست. پس از این حادثه، نیروهای امنیتی حکومت جولانی در منطقه به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

پیش‌تر، در تاریخ ۲۳ ژوئیه، انفجار شدیدی در نزدیکی پایگاه نظامی تیپ ۶۴ حکومت جولانی در اطراف شهر «شنشار» در جنوب استان حمص سوریه رخ داده بود. این انفجار نیز با استقرار گسترده نیروهای وزارت دفاع حکومت جولانی همراه شد، اما اطلاعات ضدونقیضی درباره علت آن منتشر شده و تا این لحظه جزئیات دقیق از میزان خسارات انسانی یا مالی آن اعلام نشده است.

