جولانی در حمص سوریه، حکومت نظامی برقرار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تلویزیون دولتی جولانی، امروز یکشنبه خبر داد که وزارت کشور وابسته به گروه جولانی پس از ناآرامی‌های اخیر در استان حمص، مقررات منع آمد و شد را اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعیه صادر شده، از ساکنان این منطقه خواسته شده است که از ساعت ۵ عصر امروز تا ۱۲ ساعت بعد از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند.

منابع خبری محلی گزارش دادند که پیش از اعلام وضعیت حکومت نظامی، افراد ناشناس مسلح به یکی از مناطق مهاجرنشین استان حمص حمله کردند که در نتیجه آن دو عضو یک خانواده به شهادت رسیدند. این حادثه در منطقه‌ای با اکثریت علوی‌نشین رخ داده است.

فضای امنیتی متشنج در حمص

در پی این تحولات، نیروهای وابسته به گروه جولانی به طور گسترده وارد شهر و استان حمص شده‌اند. منابع محلی فضای امنیتی شهر را به شدت نظامی و متشنج توصیف کرده‌اند.

........

پایان پیام/