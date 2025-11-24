کتاب «وعده صادق؛ افول آمریکا و نقش ایران در تولد نظم نوین جهانی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جهان امروز در حال گذار از نظمی تک‌قطبی به نظمی چندقطبی است. کتاب «وعده صادق؛ افول آمریکا و نقش ایران در تولد نظم نوین جهانی» که به قلم حجج‌الاسلام یونس یوسفی و محمدجواد سعدی تألیف شده، تحلیلی از فرآیند تدریجی افول قدرت ایالات متحده آمریکا و نقش تعیین‌کننده ایران در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی ارائه می‌دهد.

این کتاب با تکیه بر منابع معتبر بین‌المللی و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تحلیلگران و صاحب‌نظران غربی، تصویری روشن و مستند از این تحول بزرگ جهانی ترسیم می‌کند. در کتاب، ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی افول آمریکا بررسی و رویدادهای مهمی مانند عملیات «وعده صادق» به عنوان نقاط عطف این تحول تحلیل شده‌اند. هدف این بوده که با زبانی روان، مفاهیم پیچیده استراتژیک و ژئوپلیتیکی در کتاب بیان شود که برای مخاطبان گسترده قابل درک باشد.

کتاب «وعده صادق؛ افول آمریکا و نقش ایران در تولد نظم نوین جهانی» همچنین پاسخی مستدل به تبلیغات ناامیدکننده دشمن است. این کتاب نشان می‌دهد که افول قدرت‌های استکباری، فرآیندی تاریخی و غیرقابل اجتناب است و جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر میراث تمدنی و معنوی خود، می‌تواند در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی نقشی تأثیرگذار ایفا کند.

مخاطبان این کتاب نه تنها پژوهشگران، اساتید و فعالان حوزه سیاست‌گذاری، بلکه همه علاقه‌مندان به درک تحولات بین‌المللی هستند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸