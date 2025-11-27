کتاب «وعده صادق» توسط انتشارات عقیله عشق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «وعده صادق» به قلم حجج‌الاسلام یونس یوسفی و محمدجواد سعدی با تقریظ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حبیب‌پور امامت جمعه شهرستان شوشتر در حوزه مطالعات بین‌الملل و ژئوپلیتیک منتشر شده است. این کتاب با نگاهی به تحولات نظام جهانی، به بررسی فرآیند افول هژمونی ایالات متحده آمریکا و نقش جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی می‌پردازد.

معرفی ساختار و محتوای کتاب

کتاب در چهار فصل اصلی تنظیم شده است:

فصل اول: مفهوم‌شناسی نظم نوین جهانی

در این فصل، نویسندگان به تبیین مفاهیم پایه‌ای همچون «نظم نوین جهانی»، «قدرت سخت و نرم» و دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان غربی مانند جوزف نای، ساموئل هانتینگتون، نوام چامسکی و فرانسیس فوکویاما می‌پردازند. این بخش خواننده را با چارچوب نظری بحث آشنا می‌سازد.

فصل دوم: افول سلطه آمریکا

این فصل، قلب تپنده کتاب است و به تحلیل ابعاد مختلف افول آمریکا در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی می‌پردازد. نویسندگان با استناد به آرای بیش از ۱۰۰ اندیشمند و تحلیلگر غربی، از جمله هنری کیسینجر، باراک اوباما، جوزف استیگلیتز، توماس پیکتی و ریچارد هاس، نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا به تضعیف تدریجی جایگاه این کشور در عرصه جهانی انجامیده است.

فصل سوم: سم‌های زبانی دشمن

این بخش به بررسی جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان علیه ایران اختصاص دارد. نویسندگان با شناسایی شعارها و پیام‌های مخربی که با هدف تضعیف روحیه ملی و وحدت جامعه ایرانی منتشر می‌شوند، به خواننده کمک می‌کنند تا در برابر اینگونه عملیات روانی هوشیار باشد.

فصل چهارم: جایگاه ایران در نظم نوین جهانی

در این فصل، نقش ایران به عنوان بازیگری مؤثر در معادلات منطقه‌ای و جهانی مورد تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های اندیشمندان غربی درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی ارائه شده است.

ویژگی‌های متمایز کتاب

_ تأکید بر دیدگاه‌های اندیشمندان غربی: کتاب به جای تحلیل‌های کلی، بر آرای صاحب‌نظران غربی متمرکز است و تصویری درون‌نگر از افول آمریکا ارائه می‌دهد.

_ جامعیت در تحلیل ابعاد افول: نویسندگان به صورت همزمان به ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی افول آمریکا پرداخته‌اند.

_ تحلیل جنگ ۱۲ روزه: کتاب با بررسی تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر نظم جهانی، به تحلیل راهبردهای تقویت وحدت ملی می‌پردازد.

_ مستندسازی با منابع معتبر: استفاده از منابع غربی و گزارش‌های بین‌المللی، اعتبار علمی اثر را افزایش داده است.

کتاب «وعده صادق» نشان می‌دهد که افول آمریکا یک روند تاریخی و ساختاری است و ایران با هوشیاری و مقاومت می‌تواند در نظم نوین جهانی جایگاهی شایسته داشته باشد. این کتاب به پژوهشگران، دانشجویان، سیاستگذاران و همه علاقمندان به تحولات جهانی توصیه می‌شود. علاقه‌مندان برای تهیه کتاب و ارتباط با ناشر می‌توانند با شماره ۰۹۳۰۶۲۵۵۴۰۵ تماس حاصل نمایند.

