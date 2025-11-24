به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از پایان موفقیتآمیز نشست سران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ اعلام کرد که جهان حتی بدون حضور ایالات متحده نیز میتواند در موضوعات کلیدی به اجماع برسد و به پیشرفت ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه نشست امسال G۲۰ برای نخستین بار بدون حضور آمریکا برگزار شد، تأکید کرد: «اجماعی که در ژوهانسبورگ به دست آمد، با وجود تحریم واشنگتن، اهمیت ویژهای دارد و نشان میدهد مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال جابهجایی است.»
طبق گزارش بلومبرگ، نخستوزیر کانادا یادآور شد که کشورهای عضو G۲۰ در مجموع سهچهارم جمعیت جهان، دو سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و سهچهارم تجارت بینالمللی را در اختیار دارند.
کارنی در عین حال اعلام کرد کانادا آماده ازسرگیری گفتوگو با ایالات متحده در زمان مناسب است، اما در حال حاضر «موضوع مشخص و فوری» برای مذاکره مستقیم با رئیسجمهور آمریکا وجود ندارد. وی افزود: «ما به شدت مشغول آینده کانادا و ایجاد شراکتهای جدید هستیم، اما اگر آمریکا مایل به آغاز مذاکرات تجاری باشد، ما آماده پیگیری آن خواهیم بود.»
نشست دو روزه سران G۲۰ از روز شنبه (۲۲ نوامبر) در ژوهانسبورگ، پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی، برگزار شد.
