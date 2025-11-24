افتتاح گالری هنر اسلامی در موزه ملی کره جنوبی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کره‌جنوبی برای نخستین بار یک گالری دائمی اختصاص‌یافته به هنر اسلامی را در موزه ملی این کشور در سئول افتتاح کرده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، فصل تازه‌ای در تعاملات فرهنگی میان کره و جهان اسلام به شمار می‌رود.

این گالری با عنوان «هنر اسلامی: سفری باشکوه» نتیجه همکاری موزه ملی کره با موزه هنر اسلامی دوحه است و مجموعه‌ای از آثار برجسته از مناطق مختلف خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا را به نمایش می‌گذارد. این نخستین ارائه جامع از مجموعه جهانی موزه هنر اسلامی قطر در کره‌جنوبی محسوب می‌شود.

این نمایشگاه که تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ در «گالری هنر جهانی» موزه ملی کره ادامه خواهد داشت، بیش از ۸۰ اثر منتخب از ۱۴۰۰ سال تاریخ تمدن اسلامی را عرضه می‌کند؛ از نسخه‌های نفیس قرآن و سرامیک‌های فاخر گرفته تا شیشه‌گری، منسوجات، ابزارهای علمی و اشیای درباری.

مسئولان موزه هنر اسلامی دوحه تأکید کردند این همکاری نشان‌دهنده تعهد دو طرف به گسترش گفت‌وگو و شناخت متقابل از طریق زبان مشترک هنر است. شیخ ناصر النصر رئیس موزه هنر اسلامی در این باره اظهار داشت این نمایشگاه نمادی از ادامه تلاش‌ها برای تقویت تبادل فرهنگی جهانی است.

مسئولین موزه در گفت‌وگو با خبرگزاری محلی کره دربارۀ شیوه کار موزه اظهار داشتند نمایشگاه در سه بخش موضوعی تنظیم شده و بازدیدکنندگان را با جنبه‌های معنوی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی هنر اسلامی همراه می‌کند؛ هنرهایی که طی قرن‌ها از اندلس تا چین، از طریق تجارت، دانش و نوآوری هنری گسترش یافته‌اند.

شایان ذکر است موزه ملی کره که در سال ۱۹۴۵ تأسیس شده، بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی این کشور است و بیش از ۲۲۰ هزار اثر را در خود جای داده است. همکاری این نهاد با موزه هنر اسلامی قطر، به گفته مسئولان کره‌ای، فرصتی بی‌سابقه برای مخاطبان کره‌جنوبی فراهم می‌کند تا با عمق و تنوع میراث هنری جهان اسلام آشنا شوند.

