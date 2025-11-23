به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ظهر شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، اجتماع بزرگ محبان آن حضرت به همّت گروه فرهنگی تبلیغی رشد در شهر قم، برگزار می‌گردد.

این دسته عزاداری روز دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۴، با حضور تعدادی از شخصیت‌های حوزوی و با نوای ذاکران اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، از کنار مزار شهدای گمنامِ مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران واقع در بلوار امین، سه راه سالاریه، جنب مجتمع معصومیه، آغاز و به سمت شهدای گمنام جامعه‌الزهرا (س) واقع در بلوار بوعلی برگزار خواهد شد.

اقامه نمازِ باران در کنار مزار شهید گمنام، دیگر برنامه‌ی این دسته عزاداری خواهد بود که در پایان اقامه خواهد شد.

اجتماع بزرگ محبان حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) به همّت گروه فرهنگی تبلیغی رشد و با همکاری: موسسه آموزش عالی معصومیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، شهرداری قم، جامعه الزهرا (س)، تشکل دختران فاطمی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برگزار خواهد شد.

