فراخوان پویش ملی «تسبیح» منتشر شد

این پویش با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت معنوی حضرت فاطمهزهرا(س)، آموزش تسبیحات ایشان به شیوهای خلاقانه، و تقویت مهارتهای هنری نسل نو، از ۳ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در همه مراکز فرهنگیهنری کانون سراسر کشور برگزار خواهد شد.
پویش «تسبیح» با رویکرد ایجاد فضایی شاد، معنوی و آموزشی، تلاش دارد زمینهای برای پیوند کودکان با ارزشهای دینی، سنتهای فرهنگی و هنر اصیل ایرانی بهویژه سفالگری فراهم آورد.
در این رویداد ملی، برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی متنوعی از جمله کارگاه فرهنگی با موضوع زندگی حضرت فاطمهزهرا(س)، معرفی کتاب «بهترین خانهی دنیا» و قصهگویی قصهی تسبیح، اجرای نقالی و شعرخوانی با محوریت سیره حضرت زهرا(س)، کارگاه ادبی «داستان تسبیحِ من» برای خلق متنهای کوتاه و کارگاه هنری ساخت تسبیح گِلی (سفالگری) بهعنوان فعالیت محوری پویش اجرا خواهد شد.
بر اساس این خبر، همزمان با اجرای برنامهها، فضاسازی مناسب در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری صورت خواهد گرفت و نمایشگاههایی از تسبیحهای ساختهشده از سوی کودکان و نوجوانان برپا میشود.
پویش ملی «تسبیح» ویژه تمامی کودکان و نوجوانان سراسر کشور و همچنین دانشآموزان شرکتکننده در برنامه «کانونمدرسه» برگزار میشود.
این برنامه با مشارکت مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانوادهها، بستری برای تجربهای معنوی، هنری و ماندگار فراهم میسازد.
