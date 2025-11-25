نخستین مرکز عبادی شیعیان اسماعیلیه در آمریکا افتتاح شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسماعیلیه هیوستون، نخستین مرکز اسماعیلی در ایالات متحده، پس از هفت سال ساختوساز، در قلب ایالت تگزاس افتتاح شد؛ مجموعهای معماری که به دست فرشید موسوی، معمار ایرانیتبار و استاد دانشگاه هاروارد، طراحی شده و اکنون محلی برای عبادت، فعالیتهای فرهنگی و تعاملات اجتماعی جامعه حدوداً ۴۰ هزار نفری اسماعیلیان در هیوستون به شمار میرود.
ساختمان تازهساز که در میان باغهای گسترده با ترکیبی ظریف از هندسه، نور و ساختارهای الهامگرفته از سنتهای معماری اسلامی شکل گرفته است. موسوی در این پروژه با استفاده از الگوهای هندسی، نورپردازی و تکرار ساختاری، فضایی معاصر، آرام و «فراتر از زمان» خلق کرده است.
هندسه مثلثی، عنصر اصلی طراحی در این مجموعه، در سازه اصلی، دیوارهای مشبک و نورگیرها انسجامی درونی به کل بنا بخشیده است. این شبکه هندسی، علاوه بر کارکرد سازهای و زیباییشناختی، حس «آرامش تجربهشده» را القا میکند؛ چیزی که موسوی آن را نزدیک به مینیمالیسم هنری توصیف میکند.
بخش مهم دیگری از پروژه، باغهای پیرامونی است که با الهام از باغهای تاریخی اسلامی و با استفاده از گونههای بومی تگزاس طراحی شدهاند. این باغها نه یک سازه ثابت، بلکه یک اکوسیستم در حال رشد و تحول تعریف شدهاند؛ از کاکتوسهای بیابانی تا گیاهان مناطق ساحلی، که سازگاری و ریشهدوانی جامعه اسماعیلی در سرزمینهای جدید را قرار است بازتاب دهد.
در قلب این مرکز، «جماعتخانه» یا شبستان نماز اسماعیلیان قرار دارد؛ فضایی وسیع و بدون ستون که با سقف دولایه آلومینیومی، نور مخفی و قالیچه کرمرنگ الهامگرفته از شهر نائین، حالوهوایی روحانی ایجاد میکند. جهت قبله نیز نه با محراب، بلکه با نواری باریک از نور مشخص شده است که توجه رو به خود جلب میکند
این مرکز از ابتدا با مشارکت گسترده اسماعیلیان هیوستون ساخته شده و اکنون نیز قرار است عمدتاً با کمک داوطلبان اداره شود.
