بحران گرسنگی در افغانستان؛ یک کیسه آرد مرز بین بقاء و ناامیدی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با فرارسیدن فصل سرما، بحران گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به شدت تشدید شده و این کشور را به یکی از بدترین نقاط بحران غذایی جهان تبدیل کرده است.
براساس گزارش جدید سازمان جهانی غذا (WFP) با آمدن زمستان، گرسنگی و سوءتغذیه در سراسر افغانستان عمیقتر میشود، طوری که یک کیسه آرد گندم یا برنج میتواند به معنای مرز بین بقا و ناامیدی باشد.
سازمان جهانی غذا در این گزارش که امروز (سهشنبه 4 آذر) منتشر کرده، نوشته است: گرسنگی در افغانستان به سرعت در حال تشدید است و این کشور را به یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان تبدیل کرده است. افغانستان از نظر سوءتغذیه حاد کودکان در رتبه چهارم جهانی قرار دارد.
این گزارش هشدار میدهد که با سرد شدن هوا و مسدود شدن راههای کوهستانی، وضعیت زنان و کودکان که پیشتر نیز در بالاترین سطح سوءتغذیه قرار داشتند، بهطور چشمگیری بدتر خواهد شد.
این سازمان افزوده است: مادران متعددی گزارش دادهاند که دیگر نمیتوانند وعده غذایی روزانه فرزندانشان را تأمین کنند و کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد روزبهروز بیشتر میشوند.
در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده که منابع مالی این سازمان به شدت کاهش یافته و بدون کمکهای فوری بینالمللی، میلیونها نفر در ماههای آینده با خطر قحطی واقعی روبهرو خواهند شد.
سازمانهای امدادی از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی گستردهتر در افغانستان شدهاند.
