سوگنامه فاطمی در نایروبی؛ ایرانیان مقیم کنیا با یاد شهادت صدیقه کبری(س) گردهم آمدند + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بانوی بزرگ اسلام و دختر مکرم پیامبر اکرم(ص)، با حضور ایرانیان مقیم کنیا در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی برگزار شد.

این گردهمایی معنوی با هدف تعمیق ارادت به ساحت مقدس اهل بیت(ع) و تبیین جایگاه والای آن حضرت در آموزه‌های اسلامی برپا گردید و با سخنرانی‌ یک کارشناس حوزوی از قم همراه بود.

سخنران این مراسم، شیخ رحیل خیمجی از مؤسسه باب‌الرضای شهر مقدس قم به ایراد سخن پرداخت.

حاضرین در این جلسه، که از اقشار مختلف جامعه ایرانیان مقیم کنیا بودند، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و هویت دینی در خارج از کشور تأکید کردند و ابراز داشتند که برگزاری چنین محافلی موجب تقویت پیوند آنان با وطن و ارزش‌های بنیادین اسلامی می‌شود.

