آماده سازی سه بیمارستان شناور اندونزیایی برای غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات نیروی دریایی اندونزی جزئیاتی از تجهیزات نظامی که قرار است در مأموریت‌های کمک‌رسانی به غزه به کار گرفته شوند را ارائه دادند.

این مقامات توضیح دادند که سه کشتی یادشده که تحت مدیریت نیروی دریایی فعالیت می‌کنند، برای درمان غیر نظامیان فلسطینی که در حملات رژیم صهیونیستی در غزه مجروح شده‌اند، اختصاص یافته‌اند.

به گفته این مقامات، کشتی‌ها به امکانات پزشکی پیشرفته مجهز هستند و بالگردهایی را برای انتقال مجروحان حمل می‌کنند. همچنین، هواپیماهای ترابری نظامی نیز برای پشتیبانی از این مأموریت‌ها آماده شده‌اند.

مقامات اندونزیایی همچنین اعلام کردند که ارتش این کشور در حال آماده‌سازی یک نیروی حافظ صلح متشکل از سه تیپ است، اما زمان دقیق اعزام این نیروها هنوز مشخص نیست.

اندونزی پیش‌تر اعلام کرد که در چارچوب طرح اعزام ۲۰ هزار نیروی صلحبان به غزه، پنج هزار نفر از نیروی دریایی این کشور آماده حضور در غزه هستند.



............

پایان پیام/ ۲۱۸

