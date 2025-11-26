طوفان شدید در غزه هزاران چادر پناهجویان فلسطینی را ویران کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طوفان شدید که شامگاه سهشنبه نوار غزه را درنوردید، موجب ویرانی دهها هزار چادر پناهجویان فلسطینی و خسارات سنگین در اردوگاههای آوارگان شد. مقامهای محلی از افزایش خطر انسانی در آستانه زمستان خبر داده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای تأمین سرپناه و کمکهای اضطراری شدند.
سلامه الثوابتة، رئیس دفتر رسانهای دولت در غزه، اعلام کرد: «این سامانه بارشی باعث تخریب بیش از ۲۲ هزار خیمه آوارگان شده و زیانی حدود ۳.۵ میلیون دلار برجای گذاشته است». او افزود: «بارانهای سنگین بخشهای وسیعی از اردوگاهها را زیر آب برده و مناطق زیادی دیگر برای سکونت نامناسب شدهاند.»
الثوابتة توضیح داد که شبکههای فاضلاب ابتدایی و تأسیسات موقتی آبرسانی از کار افتاده و مدارس مورد استفاده برای اسکان موقت نیز دچار آبگرفتگی شدهاند. به گفته او، بخش غذایی هم خسارات گستردهای دیده و مقادیر زیادی مواد خوراکی و کمکهای امدادی از بین رفته است.
او گفت: «بیش از ۱۰ مرکز درمانی سیار به دلیل آبگرفتگی و نبود امکان تردد از کار افتادهاند و بسیاری از داروها و لوازم پزشکی ضروری از بین رفته است.»
الثوابتة افزود که باد و باران شدید موجب تخریب کامل سیستمهای انرژی جایگزین و تجهیزات خورشیدی شده است؛ تجهیزاتی که تنها منبع برق پناهجویان در نبود شبکه سراسری برق به حساب میآمدند.
وی تأکید کرد: «تشدید فاجعه نتیجه مستقیم ممانعت اسرائیل از ورود خیمه، وسایل گرمایشی، انرژی و تجهیزات فاضلاب به غزه است.» او ادامه داد این اقدام، نقض آشکار تعهدات انسانی در توافق آتشبس اخیر و تعرض آشکار به حقوق بشر بینالمللی به شمار میآید.
به گفته وی، اکنون بیش از ۲۸۸ هزار خانواده بدون هرگونه پناهگاه در برابر باران و سرما ماندهاند، در حالی که دولت غزه پیشتر خواستار تأمین ۳۰۰ هزار خیمه و خانه پیشساخته برای اسکان آوارگان شده بود. الثوابتة گفت که واکنش بینالمللی به این درخواستها «بسیار محدود و ناکافی» بوده است.
او از رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ و کشورهای ضامن توافق آتشبس خواست برای فشار بر اسرائیل جهت رفع محدودیتها و اجازه ورود مواد امدادی و انرژی اقدام فوری انجام دهند.
در همین زمینه، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (اونروا) اعلام کرد که هزاران آواره در نوار غزه در آستانه فصل سرما بدون پناهگاه امن ماندهاند و در تلاشند راهی برای محافظت از خود پیدا کنند.
اونروا در پیامی در پلتفرم اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «دهها هزار آواره اجباری در غزه برای یافتن مأوایی امن تقلا میکنند. بسیاری از آنها ناچار به برپایی چادرهای ساده و ناایمن هستند و نیاز فوری به مواد اسکان همچنان وجود دارد.»
براساس آمار این نهاد، بیش از ۷۹ هزار نفر در ۸۵ مرکز اسکان وابسته به اونروا زندگی میکنند، اما شرایط انسانی در این پناهگاهها به دلیل ازدحام و کمبود امکانات روزبهروز بدتر میشود.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز هشدار داده است که خانوادههای فلسطینی در پناهگاههای موقت با خطر سیلابها و ریزش سقفها روبهرو هستند. او گفت: «ساکنان غزه بهشدت در معرض خطر قرار گرفتهاند و موانع اسرائیل مانع از رسیدن کمکهای حیاتی به آنان میشود.»
جنبش حماس و دفتر رسانهای دولت غزه یادآور شدهاند که طبق مفاد توافق آتشبس، اسرائیل موظف به بازگشایی گذرگاهها و اجازه ورود مواد اسکان و خانههای پیشساخته است، اما تاکنون از انجام آن خودداری کرده است.
گزارشهای محلی نشان میدهد برای پوشاندن حداقل نیاز آوارگان، نوار غزه به ۳۰۰ هزار چادر یا واحد مسکونی پیشساخته نیاز دارد. اسرائیل طی دو سال گذشته زیرساختهای غیرنظامی از جمله منازل، مدارس و شبکههای برق را تخریب کرده است.
سازمان ملل متحد برآورد کرده است که بازسازی کامل غزه به بیش از ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد؛ خساراتی که نتیجه دو سال حملات ویرانگر اسرائیل با حمایت آمریکا است. این جنگ تاکنون باعث شهادت بیش از ۶۹ هزار فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۱ هزار نفر شده است.
