به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت روز جهانی «محو خشونت علیه زنان» گزارشگر ویژه سازمان ملل و بخش زنان سازمان ملل، تأکید کردند که خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان غیرقابل قبول بوده و با این حال روزبهروز در حال افزایش است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در پیامی تصریح کرد که زنان و دختران افغانستان شایسته حمایت و کرامت انسانی هستند.
وی در ادامه افزود: دسترسی به عدالت امتیاز نیست، بلکه یک حق اساسی است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کرد که ازدواج کودکان و ازدواج اجباری جرم محسوب میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از افزایش ۴۰ درصدی خشونت علیه زنان افغان در دو سال اخیر و نیاز بیش از ۱۴ میلیون زن و دختر به محافظت و کمک خبر داده است.
هشدار بخش زنان سازمان ملل درباره افزایش سریع خشونت
در همین رابطه، بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) هشدار داده است که خطر خشونت علیه زنان افغانستان به سرعت در حال افزایش است.
این نهاد در بیانیهای به همین مناسبت و آغاز کارزار ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان، خواستار حمایت بینالمللی از زنان افغان شده است.
در این بیانیه تأکید شده که محدودیتها بر زندگی زنان و محرومیت آنان از دسترسی به خدمات اساسی، باعث ناامنی و افزایش خشونت شده است.
بخش زنان سازمان ملل با اشاره به آمارهای خود، خاطرنشان کرده که هماکنون ۱۴.۲ میلیون زن در افغانستان نیازمند محافظت و کمک هستند و از جامعه جهانی خواسته تا با همبستگی و افزایش کمکها و سرمایهگذاریها، از زنان افغانستان حمایت کند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز از افزایش ۴۰ درصدی خشونت علیه زنان افغان در دو سال اخیر خبر داده است.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشوند که طالبان با وجود نگرانیهای بینالمللی، به اعمال محدودیتهای روزافزون علیه زنان، از جمله محرومیت از تحصیل، کار و آزادیهای فردی ادامه دادهاند.
