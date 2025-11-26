اسقف نیوجرسی یک میلیون دلار برای درمان کودکان فلسطینی اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حوزهٔ اسقفی نیوجرسی اعلام کرده است که مبلغ یک میلیون دلار برای کمک به درمان و حمایتهای پزشکی و روانی کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری اختصاص میدهد.
این کمک مالی به حوزهٔ اسقفی اورشلیم و خاورمیانه منتقل میشود تا در مراکز درمانی مختلف، از جمله بیمارستان الاهلی عرب در غزه و مرکز پرینسس بسما در سرزمین های اشغالی، به کار گرفته شود.
اسقف نیوجرسی، سالی فرنچ، هدف این طرح را ایجاد «تفاوت واقعی» در زندگی کودکان و خانوادههای فلسطینی دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام الگویی برای دیگر بخشهای کلیسای اسقفی در آمریکا باشد تا حمایتهای بیشتری برای مقابله با پیامدهای انسانی جنگ فراهم کنند.
.......................
پایان پیام
نظر شما