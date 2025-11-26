  1. صفحه اصلی
اسقف نیوجرسی یک میلیون دلار برای درمان کودکان فلسطینی اختصاص داد

۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۳
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حوزهٔ اسقفی نیوجرسی اعلام کرده است که مبلغ یک میلیون دلار برای کمک به درمان و حمایت‌های پزشکی و روانی کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری اختصاص می‌دهد.

 این کمک مالی به حوزهٔ اسقفی اورشلیم و خاورمیانه منتقل می‌شود تا در مراکز درمانی مختلف، از جمله بیمارستان الاهلی عرب در غزه و مرکز پرینسس بسما در سرزمین های اشغالی، به کار گرفته شود.

اسقف نیوجرسی، سالی فرنچ، هدف این طرح را ایجاد «تفاوت واقعی» در زندگی کودکان و خانواده‌های فلسطینی دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام الگویی برای دیگر بخش‌های کلیسای اسقفی در آمریکا باشد تا حمایت‌های بیشتری برای مقابله با پیامدهای انسانی جنگ فراهم کنند.

