تلاش مؤسسه البیان برای معرفی جامع تشیع در ۳۰ عنوان کلیدی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی رئیس مؤسسه البیان للتواصل والتأصیل و جمعی از مسئولان این موسسه، ظهر امروز چهارشنبه (۵ آذر ۱۴۰۴) با آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مؤسسه البیان للتواصل والتأصیل در این دیدار با اشاره به پروژه های موسسه البیان اظهار کرد: ما در این موسسه چندین پروژه را در دستور کار داریم که یکی از پروژه ها، تدوین مجموعه ای برای معرفی تشیع با عنوان موسوعه معارف شیعه است. برای این مجموعه به ۳۰ عنوان موضوع رسیدیم که این موضوعات مرتبط با قرآن و سنت و عقل و حوزه و روحانیت و چالش ها در قبال مسائلی همچون زن و حقوق بشر و سبک زندگی است. آیین نامه و شیوه نامه ای را برای این مجموعه آماده کردیم تا ۳۰ اثر برای معرفی تشیع توسط ۳۰ چهره برجسته، نگارش شود.

وی ادامه داد: اثرهای آماده شده موسوعه معارف شیعه در قالب مجموعه معرفی تشیع توسط اساتید، چندین بار ارزیابی شد تا این متون به کیفیتی برسد که قابل ارائه به عنوان اثری برای معرفی تشیع باشد. در این راستا آماده سازی ۱۵ جلد مجموعه به پایان رسیده و ۱۵ جلد دیگر نیز در دست تالیف است. دنبال اتمام این پروژه تا یک سال دیگر هستیم. همچنین ترجمه جلدهای این مجموعه به زبان های مختلف از جمله عربی و انگلیسی و هوسا را در دست انجام داریم. همچنین به تولید پادکست های این مجموعه می باشیم. به دنبال این هستیم که عصاره مجموعه موسوعه معارف شیعه در قالب یک جلد منتشر شود که سرآمد تمام این مجموعه است.

سبحانی افزود: کار دیگری را با عنون رصد مطالعات شیعه شناسی آکادمیک در دنیا شروع کردیم. این کار پژوهشی در چهار پنج جلد، انجام شده و جلد اول آن، آکادمی های انگلیسی زبان را مورد مطالعه قرار داده است. هدف ما این است که جایگاه تشیع را رصد و به مخاطب معرفی کنیم. کار مهم دیگر ما، معرفی سازمان های علمی دینی در دنیا است تا سازمان های رقیب را بشناسیم و تجربه آنها مورد مطالعه قرار بدهیم، مثلا در خصوص الازهر، کار زیر چاپ است. کارهایی در زمینه سازمان دیانت، رابطه العالم الاسلامی و واتیکان در دست اقدام داریم که به پنج تا شش جلد می رسد.

رئیس مؤسسه البیان للتواصل والتأصیل با اشاره به رونمایی از موسوعه معارف شیعه اظهار کرد: یکی از اصول برنامه های ما این است که حرکت های موازی انجام ندهیم. بحث رونمایی از ۱۵ جلد موسوعه معارف شیعه را در دستور کار داریم و به دنبال رونمایی از این مجموعه در مجمع جهانی اهل بیت(ع) هستیم. هدف ما در این موسوعه، عرضه عالمانه شیعه با استفاده از منابع شیعی است. مرجعیت کار شیعه در کشور را با مجمع جهانی اهل بیت(ع) می دانیم و خواستار استفاده از ظرفیت رسانه ای این مجموعه برای تولید یک سری پادکست از موسوعه هستیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸