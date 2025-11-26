به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در دیدار رئیس مؤسسه البیان للتواصل والتأصیل با اشاره به دغدغه خود برای معرفی تشیع اظهار کرد: از بیش از ۳۰ سال پیش تاکنون ایده ای برای معرفی ایجابی شیعه به دنیا به صورت ایجابی در ذهنم بوده است، معرفی که براساس منابع خود شیعه و بدون مواجهه با اندیشه های مقابل باشد. مثلا این که شیعه در موضوع خداشناسی چه چیزی را برای بیان به صورت ایجابی دارد. انجام چنین کاری را ضروری می دانم.

وی ادامه داد: امروز افرادی در موسسات علمی حضور دارند تخصص آنها معلوم است و در حیطه خاصی به فعالیت می پردازند. مثلا فردی متخصص عرفان اهل بیتی است. با توجه به گسترده بودن عرصه های علمی دیگر کار فردی، جواب نمی دهد و باید به سراغ کار تیمی رفت تا نتیجه مطلوب، حاصل شود. هم اکون تعدد در عرصه های علمی مختلف را شاهد هستیم و یک فرد نمی تواند در تمام این عرصه ها، تخصص پیدا کند و به همین دلیل کار فردی، نتیجه مطلوبی ندارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: باید تلاش کنیم که کارهای ما برای دیگران، منبع شود. مثلا یک مجموعه تک جلدی به نگارش در بیاید که شیعه را معرفی کند. این کار حوزه است و باید به نام حوزه هم چاپ شود. مؤسسه البیان للتواصل والتأصیل در این زمینه کار مهم و فاخری را با عنوان موسوعه معارف شیعه، شروع کرده است که دارای اهمیت و اولویت می باشد. باید از مسئولان این موسسه برای انجام چنین کاری، تشکر کنیم و ما هم در مجمع جهانی اهل بیت(ع)، تلاش می کنیم که در رونمایی این مجموعه، سهمی داشته باشیم. برگزاری نشست های نقد و بررسی این مجموعه برای ارتقای کیفی آن امری ضروری است.

وی با بیان این که ویکی شیعه یکی از کارهای موفق مجمع جهانی اهل بیت(ع) بوده است، خاطرنشان کرد: ویکی شیعه یک دائره المعارف آنلاین است که در مسیر رشد قرار دارد، که البته هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

