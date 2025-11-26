به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به بخش معارف مسابقات قرآن کریم اظهار کرد: بخش معارف چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهر قم، برگزار می شود. این دوره از مسابقات در رشته های معارف قرآن کریم و معارف نهج البلاغه و معارف صحیفه سجادیه، برگزار خواهد شد. مسابقات در دو بخش ملی و بین المللی (طلاب جامعه المصطفی) خواهد شود. این مسابقات طی روزهای ۱۰ تا ۱۶ آذر در سالن همایش های مجتمع امامزاده سید علی(ع) برگزار می شود.

وی ادامه داد: در بخش ملی مسابقات ۶۷ نفر از هر دو جنسیت شرکت می کنند که ۲۴ نفر در رشته معارف قرآن کریم، ۲۴ نفر در رشته نهج البلاغه و ۱۹ نفر در رشته صحیفه سجادیه هستند. همچنین تعداد شرکت کنندگان بخش بین الملل، ۳۳ نفر خواهر و برادر می باشند. مسابقات به صورت زنده از شبکه معارف و قرآن کریم و همچنین شبکه های استانی، ملی و بین المللی پخش می شود. همچنین در طول مسابقات، استودیوی معارفی در آستان مقدس امامزاده سید علی(ع) مستقر است و از کارشناسان معارفی ملی در این استودیو، استفاده خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: از جمله ویژگی های این دوره از مسابقات، برگزاری مسابقه معارفی ویژه دانش آموزان و برگزاری مسابقه معارفی ویژه دانشجویان است. همچنین در طول مسابقات، مسابقه کتابخوانی ویژه عموم مردم با اهدای هدایای ارزنده به صورت ملی، برگزار می شود. در روزهای برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در استان قم شاهد برگزاری ۶۰ محفل انس با قرآن در سطح این استان، خواهیم بود، همچنین در این روزها، محفل ویژه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، برگزار می گردد.

وی خاطرنشان کرد: زمان و مکان برگزاری مراسم افتتاحیه بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن کریم در شهر قم در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ در سالن همایش امامزاده سیدعلی(ع) است. همچنین مراسم اختتامیه این مسابقات نیز در همان مکان در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار می شود.

