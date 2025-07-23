به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدمهدی قربانیان» رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه گیلان روز چهارشنبه، 1 مرداد 1404 در گفت‌وگویی، از برگزاری مرحله شهرستانی بخش معارفی مسابقات سراسری اوقاف خبر داد و اظهار کرد: مرحله شهرستانی بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه ساعت ۹ صبح فردا، دوم مردادماه در استان همزمان با سراسر کشور در ۱۳ شهرستان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در مرحله شهرستانی مسابقات معارفی ۴۵۲ نفر متسابق در دو بخش آقایان و بانوان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، افزود: از این تعداد ۲۹۴ نفر خانم و ۱۵۸ نفر آقا هستند.

قربانیان گفت: بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف در رشته‌های ترجمه عمومی قرآن کریم، معارف قرآن کریم، معارف صحیفه سجادیه و معارف نهج‌البلاغه برپا می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه گیلان، از مشخص شدن نشانی حوزه‌های برگزاری این مرحله در سطح استان گیلان خبر داد. وی بیان کرد: این رقابت‌ها روز پنج‌شنبه، دوم مردادماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۹ صبح به‌صورت همزمان در ۱۳ شهرستان استان گیلان برگزار خواهد شد.

به گفته قربانیان، شهرستان آستارا میزبان شرکت‌کنندگان در آستان مقدس امامزادگان قاسم و ابراهیم(ع) خواهد بود و در شهرستان آستانه‌اشرفیه، این رقابت‌ها در حرم آقاسیدجلال الدین اشرف(ع) برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بندرانزلی نیز، آستان مقدس آقا سید محمدنجفی(ره) به عنوان محل برگزاری تعیین شده است. دبیرستان شهید بهشتی در رشت، مدرسه زینبیه در ماسال، و مصلی امام خمینی(ره) شهرستان رودبار، از دیگر مکان‌های برگزاری این مسابقات هستند.

قربانیان اظهار کرد: همچنین در شهرستان رودسر، دارالقران طالب زاده واقع در خیابان امام میزبان این مرحله از مسابقات است و در شفت، رقابت‌ها در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان واقع در خیابان مطهری، جنب اداره چای برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: بقعه سیدجعفر آقا(ع) نیز محل برگزاری مسابقات در صومعه‌سرا معرفی شده و در شهرستان تالش، شرکت‌کنندگان در دانشگاه علمی و کاربردی به رقابت می‌پردازند. در فومن، آستان امام‌زاده میرزا (ع)، در لاهیجان بقعه امیر صادق(ع) و در لنگرود نیز حرم آقاسید محمد کلاکلایه(ع) به عنوان حوزه‌های برگزاری در نظر گرفته شده‌اند.

