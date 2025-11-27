به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکصد و ششمین جلسه کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر روز سه شنبه با موضوع تکمیل «فهرست جامع کالا و خدمات دانش بنیان در حوزه علوم انسانی» برگزار شد کارشناسان و اساتید شرکت کننده با بیان اینکه علوم انسانی باید در پارکها و شرکت های دانش بنیان جایگاه خود را پیدا کنند بر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم علوم انسانی با فناوری و شرکتهای دانش بنیان در موضوعاتی همچون ایده پردازی، سرمایه گذاری، چگونگی اجرا در جامعه، فرهنگ سازی و... تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این جلسه با بیان اینکه در بخش دانش بنیان ها، علوم انسانی در اکثر مواردی که منجر به تولید فناوری می شود نقش موثری دارد تصریح کردند مفهوم «اثربخشی» در کنار «تجاری سازی» می تواند نقشه علوم انسانی- اجتماعی را ارتقا بخشد.

موارد مصرف و کاربرد دانش بنیان ها در جامعه، تجاری سازی، نوآوری، قواعد حاکم بر دانش بنیان ها و تعاریف مرتبط، معیارهای تعیین شرکت های دانش بنیان، نقش و جایگاه علوم انسانی در توسعه ی فناوری، جایگاه علوم انسانی در صیانت از انسان در توسعه و کاربست فناوری، استفاده از عنوان «ارزش آفرینی» به جای «پول آفرینی» در موضوع شرکت های دانش بنیان علوم انسانی و مدیریت به کارگیری تولیدات فناوری در جامعه، و چگونگی تمایز بخشی و شاخص سازی برای پارکهای علم و فناوری علوم انسانی با سایر پارکها و شرکتهای دانش بنیان از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

