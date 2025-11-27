به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد در صورتی که جنبش حزب الله تا پایان سال سلاح خود را کنار نگذارد، اسرائیل بار دیگر در لبنان متوسل به زور خواهد شد.

به گزارش روسیا الیوم، شبکه 7 تلویزیون اسرائیل به نقل از کاتس اعلام کرد، ما باور نداریم که حزب الله داوطلبانه سلاحش را کنار خواهد گذاشت و واشنگتن تا پایان امسال برای این کار به حزب الله فرصت داده است.

وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد: اگر حزب الله تا پایان امسال سلاح خود را کنار نگذارد، ما بار دیگر در لبنان به زور متوسل خواهیم شد.

وی همچنین گفت: ما در حال بررسی مجدد توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی با لبنان هستیم که نقاط ضعف و اشکالاتی دارد.

کاتس اوضاع امنیتی در مرزهای شمالی اسرائیل را در بهترین شرایط طی بیست سال اخیر توصیف کرد.

تهدید کاتس به حمله مجدد به لبنان در شرایطی مطرح شده است که ارتش اسرائیل تقریبا هر روز نیروهای حزب الله را در این کشور هدف قرار می‌دهد.

