به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسرائیل کاتس، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، روز گذشته در جلسه غیرعلنی کمیته امور خارجه و امنیت کنست، به صراحت اعلام کرد که تل‌آویو در حال حاضر «در مسیر صلح» با دولت سوریه نیست. وی دلیل این موضع‌گیری را حضور نیروهای غیردولتی در خاک سوریه، به ویژه جنبش «انصارالله» یمن (حوثی‌ها)، و همچنین نگرانی‌های مربوط به جامعه دروزها در این کشور عنوان کرد.

کاتس ادعا کرد که نیروهایی در داخل مرزهای سوریه در حال برنامه‌ریزی برای «حمله زمینی به شهرک‌های جولان» هستند و حوثی‌ها را در زمره این تهدیدات بالقوه برای امنیت مرزهای شمالی اسرائیل دسته‌بندی کرد. این اولین بار است که تل‌آویو به طور علنی از فعالیت‌های حوثی‌ها علیه اسرائیل از خاک سوریه سخن می‌گوید.

وزیر دفاع رژیم صهیونی تأکید کرد که ارتش این کشور «چنین سناریویی» را هنگام حفاظت از مرزهای شمالی خود لحاظ می‌کند.

کاتس همچنین بار دیگر بر نگرانی تل‌آویو نسبت به سرنوشت دروزهای سوریه تأکید کرد. وی در این باره به جامعه داخلی هشدار داد: «ارتش اسرائیل طرح آماده‌ای دارد، و اگر بار دیگر حملاتی به جبل الدروز صورت گیرد، ما مجدداً مداخله خواهیم کرد، از جمله با بستن مرزها.»

