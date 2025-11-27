برپایی موکب عزاداری حضرت فاطمه زهراء(س) در بورکینافاسو + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت بانوی دو عالم، ام ابیها، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س)، مراسم سخنرانی و عزاداری با حضور تعدادی از شیعیان در بورکینافاسو برگزار گردید. حجت الاسلام و المسلمین حداد، نماینده المصطفی در بورکینافاسو با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، به تبیین وصیت نامه حضرت فاطمه زهرا(س) و بیان مصائب آن حضرت پرداخت.

این برنامه با سینه زنی در مصیبت شهادت حضرت زهرا(س) توسط طلاب نمایندگی المصطفی ادامه یافت و سپس استاد شیخ سیدی محمد ویدراغو طی سخنانی، فقراتی از خطبه فدکیه آن حضرت را تبیین نمود.

قرائت زیارت حضرت فاطمه(س) و دعای فرج امام زمان (عج) پایان بخش برنامه ها بود.

گفتنی است با همت تعدادی از کارکنان المصطفی و طلاب جهت پذیرایی از شرکت کنندگان، موکب حضرت فاطمه زهرا(س) جنب سالن اجتماعات نمایندگی المصطفی برپا گردید.

