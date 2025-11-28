  1. صفحه اصلی
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰
کد مطلب: 1755050
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: آنچه به لبنان آسیب می‌زند «دوستی با ایران» نیست، بلکه «توحش اسرائیل» است.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود (ویژه مخاطبان عرب‌زبان) به مواضع برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی لبنان علیه مسئولین ایرانی و همچنین محکوم کردن حزب‌الله و طرح ادعاهایی درباره مداخله ایران در این کشور واکنش نشان داد.

متن ترجمه توئیت عربی حجت‌الاسلام قمی به این شرح است: «ویرانی‌ها را می‌بینند، اما منشأ آن را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند. آنچه به لبنان آسیب می‌زند «دوستی با ایران» نیست، بلکه «توحش اسرائیل» است. فرق بین «آتش‌افروز» و آن‌که برای خاموش کردن آتش «آب» می‌رساند، مثل روز روشن است! عزت لبنان، اجل از این است که حیاط خلوت صهیونیست‌های کثیف باشد.»

