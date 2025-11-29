به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد که نسلکشی ساکنان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی متوقف نشده و جهان نباید فریب بخورد.
این سازمان تأکید کرد که اسرائیل به تحمیل شرایط زندگی غیرانسانی به ساکنان نوار غزه ادامه میدهد و ۵۸ درصد از مساحت این منطقه را در اشغال خود دارد.
به گفته عفو بینالملل، فلسطینیها در نوار غزه در منطقهای به اندازه نیمی از این سرزمین محاصره شدهاند.
طبق گزارش فلسطین الیوم، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، وضعیت کنونی غزه را فاجعهای رو به گسترش توصیف کرد.
وی گفت که بارش باران و سرمای شدید موجب آبگرفتگی چادرهای آوارگان شده و هزاران نفر از جمله کودکان، زنان و بیماران در شرایط دشوار و غیرانسانی به سر میبرند. قاسم این شرایط را نتیجه ادامه محاصره، جلوگیری از بازسازی، تخریب زیرساختها و شرایط سخت جوی دانست و بر لزوم اقدام فوری نهادهای بینالمللی از جمله اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل برای تأمین سرپناه و کمکهای انسانی تأکید کرد.
وی همچنین هشدار داد که با آغاز فصل زمستان، شرایط برای آوارگان غزه به شدت دشوار خواهد شد. بارش مداوم باران بر سرزمین ویرانشده غزه، فاجعهای انسانی تازه را رقم زده است، به طوری که آوارگان فلسطینی با ورود آب باران به چادرهای خود مواجه هستند و هیچ جایگزینی برای اسکان ندارند.
علاوه بر این، با وجود اعلام آتشبس، حملات رژیم صهیونیستی ادامه دارد و به نظر میرسد که این رژیم به تعهدات خود پایبند نبوده است. رژیم صهیونیستی جنگ علیه نوار غزه را از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با هدف از بین بردن جنبش حماس آغاز کرد، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و مجبور به توافق برای تبادل اسیران شده است.
