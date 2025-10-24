درخشش سینمای مستند ایران در باکو؛ رامین خلیقی جایزه بهترین فیلم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رامین خلیقی، فیلمساز جوان اهل شیراز، با مستند «سایههای پاییندست» موفق شد جایزه بهترین فیلم بخش DokuBaku نهمین جشنواره بینالمللی مستند باکو را کسب کند. این مستند، روایتی شاعرانه و مستند از زندگی خانوادهای گرفتار فقر و اعتیاد است که با وجود دشواریها، امید را در دل مخاطب زنده میکند.
بخش ویژه فیلمسازان خلاق و نوآور
بخش DokuBaku جشنواره مستند باکو، ویژه فیلمسازانی است که نخستین یا دومین اثر خود را با رویکردی خلاقانه و تجربی ساختهاند. به گفته هیأت داوران، هدف این بخش کشف صداهای تازه و نگاههای نو در سینمای مستند جهان است.
بیانیه داوران درباره «سایههای پاییندست»
در بیانیه هیأت داوران جشنواره بینالمللی باکو درباره مستند «سایههای پاییندست» آمده است: این فیلم نگاهی عمیق و دقیق به تضاد میان انسان و جهان پیرامونش دارد و نبرد انسان برای بقا را به شکلی شاعرانه و در عین حال مستند به تصویر میکشد. اثر خلیقی با حساسیت و دقتی ویژه، چالشهای معاصر سینمای مستند را میکاود و با دیدگاهی روشن، تأثیری ماندگار بر داوران و مخاطبان برجای گذاشت.
روایت رامین خلیقی از ساخت مستند
رامین خلیقی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا درباره مستند خود گفت: این اثر روایتی نزدیک از زندگی خانوادهای است که با فقر و اعتیاد مواجهاند و برای تأمین معاش، به جمعآوری ضایعات روی آوردهاند. او افزود: داستان فیلم سفری میان رنج و امید است؛ تلاشی برای ماندن و رسیدن به روزهای بهتر.
این کارگردان شیرازی ادامه داد: در جریان ساخت مستند و با همکاری عوامل، سه عضو این خانواده برای درمان اعتیاد در کمپ بستری شدند و پس از بهبودی، دوباره به جامعه بازگشتند و فصل تازهای از زندگی خود را آغاز کردند.
جشنواره DokuBaku؛ مهمترین رویداد مستند در قفقاز
جشنواره بینالمللی DokuBaku نخستین و مهمترین رویداد مستقل سینمای مستند در جمهوری آذربایجان است که از سال ۲۰۱۷ در شهر باکو برگزار میشود. این جشنواره اکنون به مهمترین پلتفرم نمایش و تبادل آثار مستند در منطقه قفقاز تبدیل شده است.
نهمین دوره این جشنواره از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ با محوریت موضوعی «دنیای پنجبعدی هایپرمتریکس (DIVINE | 5D WORLD | HYPERMATRIX)» در مرکز سینمایی نظامی شهر باکو برگزار شد. در این دوره، آثاری از فیلمسازان بیش از ۶۰ کشور جهان به نمایش درآمد.
