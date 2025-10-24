  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

درخشش سینمای مستند ایران در باکو؛ رامین خلیقی جایزه بهترین فیلم را کسب کرد

۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۴
کد مطلب: 1742319
درخشش سینمای مستند ایران در باکو؛ رامین خلیقی جایزه بهترین فیلم را کسب کرد

مستند «سایه‌های پایین‌دست» ساخته رامین خلیقی، فیلم‌ساز جوان شیرازی، موفق شد جایزه بهترین فیلم بخش DokuBaku نهمین جشنواره بین‌المللی مستند باکو را از آن خود کند. این اثر با نگاهی شاعرانه و مستند، روایتگر زندگی خانواده‌ای درگیر فقر و اعتیاد است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رامین خلیقی، فیلم‌ساز جوان اهل شیراز، با مستند «سایه‌های پایین‌دست» موفق شد جایزه بهترین فیلم بخش DokuBaku نهمین جشنواره بین‌المللی مستند باکو را کسب کند. این مستند، روایتی شاعرانه و مستند از زندگی خانواده‌ای گرفتار فقر و اعتیاد است که با وجود دشواری‌ها، امید را در دل مخاطب زنده می‌کند.

بخش ویژه فیلم‌سازان خلاق و نوآور

بخش DokuBaku جشنواره مستند باکو، ویژه فیلم‌سازانی است که نخستین یا دومین اثر خود را با رویکردی خلاقانه و تجربی ساخته‌اند. به گفته هیأت داوران، هدف این بخش کشف صداهای تازه و نگاه‌های نو در سینمای مستند جهان است.

بیانیه داوران درباره «سایه‌های پایین‌دست»

در بیانیه هیأت داوران جشنواره بین‌المللی باکو درباره مستند «سایه‌های پایین‌دست» آمده است: این فیلم نگاهی عمیق و دقیق به تضاد میان انسان و جهان پیرامونش دارد و نبرد انسان برای بقا را به شکلی شاعرانه و در عین حال مستند به تصویر می‌کشد. اثر خلیقی با حساسیت و دقتی ویژه، چالش‌های معاصر سینمای مستند را می‌کاود و با دیدگاهی روشن، تأثیری ماندگار بر داوران و مخاطبان برجای گذاشت.

روایت رامین خلیقی از ساخت مستند

رامین خلیقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره مستند خود گفت: این اثر روایتی نزدیک از زندگی خانواده‌ای است که با فقر و اعتیاد مواجه‌اند و برای تأمین معاش، به جمع‌آوری ضایعات روی آورده‌اند. او افزود: داستان فیلم سفری میان رنج و امید است؛ تلاشی برای ماندن و رسیدن به روزهای بهتر.

این کارگردان شیرازی ادامه داد: در جریان ساخت مستند و با همکاری عوامل، سه عضو این خانواده برای درمان اعتیاد در کمپ بستری شدند و پس از بهبودی، دوباره به جامعه بازگشتند و فصل تازه‌ای از زندگی خود را آغاز کردند.

جشنواره DokuBaku؛ مهم‌ترین رویداد مستند در قفقاز

جشنواره بین‌المللی DokuBaku نخستین و مهم‌ترین رویداد مستقل سینمای مستند در جمهوری آذربایجان است که از سال ۲۰۱۷ در شهر باکو برگزار می‌شود. این جشنواره اکنون به مهم‌ترین پلتفرم نمایش و تبادل آثار مستند در منطقه قفقاز تبدیل شده است.

نهمین دوره این جشنواره از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ با محوریت موضوعی «دنیای پنج‌بعدی هایپرمتریکس (DIVINE | 5D WORLD | HYPERMATRIX)» در مرکز سینمایی نظامی شهر باکو برگزار شد. در این دوره، آثاری از فیلم‌سازان بیش از ۶۰ کشور جهان به نمایش درآمد.

........
پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha