شهادت دو فرمانده سرایا القدس در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که «یوسف علی عصاعصه» (۳۷ ساله) و «محمود عبدالله» (۲۶ ساله) از فرماندهان این گردان پس از ایستادگی و مجاهدت روز گذشته به شهادت رسیدند.

طبق بیانیه سرایاالقدس، این ۲ شهید پس از نبرد شجاعانه با نیروهای اشغالگر در منطقه جبل ابوظهیر در جنین واقع در کرانه باختری و اتمام گلوله و مهمات جنگی آن ها، به صورت میدانی اعدام و به شهادت رسیدند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز قتل این ۲ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

روز گذشته نیروهای ویژه ارتش اشغالگر به محله جبل ابو ظهیر در جنین حمله کردند.

منابع محلی در این باره اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به یک منزل در این محله حمله کردند. پس از آن نیروهای پشتیبانی ارتش اشغالگر به این محله در نزدیکی اردوگاه جنین اعزام شدند.

بنابر اعلام این منابع، نظامیان اشغالگر پس از بازداشت یک جوان فلسطینی، وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

خبرنگار الجزیره نیز در این باره گزارش داد که همزمان با پرواز یک پهپاد بر فراز خانه‌ای که در محاصره نیروهای اشغالگر قرار دارد، انفجاری در منطقه جبل ابو ظهیر رخ داده است.



