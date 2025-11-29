به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک جوان سوری به نام حسن السعدی در شب عروسی خود، بامداد جمعه در جریان مقابله با یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهرک «بیت جن» در حومه جنوبی دمشق به شهادت رسید.

رسانه‌ها و کاربران سوری در شبکه‌های اجتماعی با انتشار پیام‌هایی، شهادت این جوان را که تنها چند ساعت با مراسم ازدواجش فاصله داشت، تسلیت گفتند.

ارتش اسرائیل که حدود ۱۰ کیلومتر با جولان اشغالی فاصله دارد، به داخل این منطقه نفوذ کرد اما با مقاومت شدید اهالی روبه‌رو شد. این درگیری‌ها به شهادت 20 نفر از ساکنان روستا، از جمله زنان و کودکان، انجامید.

به گفته منابع اسرائیلی، نیروهای صهیونیستی پس از ورود به بیت جن در کمینی که جوانان روستا تدارک دیده بودند گرفتار شدند و درگیری‌های سنگینی رخ داد که طی آن ۶ نظامی اسرائیلی زخمی شدند و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

حسن السعدی که در سال ۱۹۹۹ در بیت جن متولد شده بود، پیش‌تر به‌عنوان چوپان فعالیت داشت و سپس به نیروهای امنیت داخلی پیوسته بود. مراسم ازدواج او که قرار بود روز جمعه برگزار شود، با حمله اسرائیل به عزای عمومی تبدیل شد.

این حمله هرچند نخستین یورش اسرائیل به بیت جن نبود، اما اولین بار بود که با مقاومت مسلحانه اهالی و وارد آمدن تلفات به ارتش اشغالگر همراه شد.

