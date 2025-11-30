شهادت دو کودک فلسطینی در حمله پهپاد اسرائیلی به خان یونس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دو کودک فلسطینی در حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند.
خانواده این دو کودک اعلام کردند که آنها روز شنبه در شرق خان یونس هدف حمله قرار گرفتند. اقوام این دو کودک گفتند که آنها برادر بوده و هشت و ده سال سن داشتند و برای جمعآوری هیزم از خانه خارج شده بودند.
محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی غزه، اعلام کرد: «فادی و جمعه تامر ابو عاصی» در حمله پهپاد اسرائیلی به منطقه بنیسهیله در شرق خان یونس به شهادت رسیدند.
بیمارستان ناصر در خان یونس دریافت پیکرهای این دو کودک را تأیید کرد و اعلام نمود که خانواده عصر همان روز آنان را تشییع کرده است.
علاء ابو عاصی، عموی کودکان، گفت: «آنها کودکانی بیگناه بودند؛ نه موشک داشتند و نه بمب. تنها برای جمعآوری هیزم رفته بودند تا به پدرشان که از ناحیه پا مجروح است کمک کنند.»
وی افزود: «برادرم به دلیل ناتوانی جسمی، فرزندانش را برای جمعآوری هیزم فرستاد، چرا که چیزی در اختیار نداشت.»
بیش از ۶۰ نفر در مراسم تشییع شرکت کردند. پدر کودکان نیز در حالی که روی ویلچر نشسته بود، با گریه پیکرهای فرزندانش را در آغوش گرفت.
این حمله در نزدیکی منطقه موسوم به «خط زرد» رخ داد؛ منطقهای که ارتش اسرائیل پس از توافق آتشبس با میانجیگری آمریکا به آن عقبنشینی کرده است. این خط بیش از نیمی از مساحت نوار غزه را شامل میشود.
از زمان اجرای آتشبس در ۱۰ اکتبر، موارد متعددی از شهادت فلسطینیان به دست نیروهای رژیم صهیونیستی در این منطقه ثبت شده است.
بهاء ابو عاصی، عموی دیگر کودکان، گفت: «آنها منطقهای را هدف قرار دادند که خودشان آن را منطقه زرد مینامند. ما در اینجا زندگی میکنیم و هیچ علامت یا نشانهای از آن نمیبینیم.»
او افزود: «این دو کودک به دلیل کمبود گاز و غذا، صرفاً برای جمعآوری هیزم بیرون رفتند.»
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که نیروهایش دو فرد مشکوک را شناسایی کردهاند که از خط زرد عبور کرده و فعالیتهایی «مشکوک» انجام دادهاند و به سمت نیروهای اسرائیلی نزدیک شدهاند؛ بنابراین نیروی هوایی اسرائیل آنان را هدف قرار داده است.
گفتنی است وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان آغاز آتشبس تاکنون ۳۵۴ فلسطینی به دست نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
