افزایش شمار شهدای سوری در حمله رژیم صهیونیستی به ۲۰ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد شهدای سوری حمله رژیم صهیونیستی به شهرک «بیت جن» در حومه دمشق، به ۲۰ نفر رسید که در میان آنان زنان و کودکان نیز دیده میشوند. همچنین ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد که نیروهایش، عملیاتی را برای بازداشت افراد مظنون وابسته به جماعت اسلامی در روستای بیت جن اجرا کردهاند و مدعی شد، این افراد در حال فعالیتهای «تروریستی» علیه غیرنظامیان اسرائیلی بودهاند.
گفتنی است اسرائیل پس از سقوط بشار اسد، صدها حمله هوایی علیه مواضع نظامی سوریه انجام داده است.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما