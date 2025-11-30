به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از دو سال تعطیلی اجباری ناشی از جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی که زیرساختهای آموزشی نوار غزه را ویران کرد، دانشگاه اسلامی غزه (الجامعة الإسلامیة) نخستین گامهای بازگشت تدریجی به آموزش حضوری را آغاز کرد.
دانشجویان در میان دیوارهای نیمهویران که تنها بخشی از آنها ترمیم شده، بار دیگر به کلاسهای درس بازگشتند؛ صحنهای که نشاندهنده عزم و اراده مردم غزه برای احیای زندگی و ادامه مسیر آموزش علیرغم آثار ویرانگر جنگ است.
این بازگشت تاریخی روز شنبه صورت گرفت؛ پس از آنکه جنگ، روند آموزشی را برای دو سال متوقف کرده بود و تنها تلاشهای محدودی برای آموزش الکترونیکی در شرایط سخت آوارگی، قطع برق و تخریب دانشگاهها انجام شد.
بر اساس گزارش دفتر رسانهای دولت غزه، حملات رژیم صهیونیستی منجر به تخریب کامل ۱۶۵ مدرسه و دانشگاه و آسیب به ۳۹۲ مرکز آموزشی شد که عملاً بخش آموزشی غزه را فلج کرد.
بخشهایی از ساختمانهای دانشگاه اسلامی همچنان میزبان صدها خانواده آواره است که خانههایشان در جنگ نابود شده و هیچ سرپناه دیگری ندارند. از سوی دیگر، مدیریت دانشگاه از نهادهای مسئول خواسته است راهحل فوری برای اسکان این خانوادهها بیابد.
تخمینها نشان میدهد که غزه برای تأمین نیازهای مردم به حدود ۳۰۰ هزار چادر و واحد مسکونی پیشساخته نیاز دارد.
«اسعد یوسف اسعد» رئیس دانشگاه اسلامی، آغاز آموزش حضوری را «روزی تاریخی» توصیف کرد و گفت: «فلسطینیها عاشق زندگی و آموزش هستند.» وی افزود شمار زیادی از دانشجویان رشتههای پزشکی و علوم بهداشتی به کلاسها بازگشتهاند و برنامهای تدریجی برای بازگشت کامل آموزش حضوری در نظر گرفته شده است.
او یادآور شد که دانشگاه طی جنگ متحمل تخریب گسترده شد و ناچار به استفاده از آموزش آنلاین بود. با این حال، حدود ۴ هزار دانشجو در همین دوره از طریق آموزش از راه دور فارغالتحصیل شدند و اکنون برای نخستین بار پس از اکتبر ۲۰۲۳، دانشجویان جدید به صورت حضوری وارد دانشگاه شدهاند.
دانشجویان نیز با شور و شوق از بازگشت به کلاسها سخن گفتند. ملاک مقید، دانشجوی پزشکی، گفت: «امروز نخستین روز حضور در کلاس پس از جنگ است. با وجود ازدحام و آسیبهای گسترده، خوشحالیم که آموزش ادامه دارد.» سماء راضی نیز اظهار داشت: «علیرغم حملات رژیم صهیونیستی، در کلاسها حاضر میشویم و به دانشگاهی که از دل ویرانی برخاست افتخار میکنیم.»
این بازگشت در شرایطی رخ میدهد که توافق آتشبس میان حماس و رژیم صهیونیستی از ۱۰ اکتبر گذشته آغاز شده و به جنگ نسلکشی که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ شروع شده بود پایان داد؛ جنگی که بیش از ۷۰ هزار شهید و ۱۷۰ هزار مجروح ـ عمدتاً زنان و کودکان ـ برجای گذاشت. سازمان ملل هزینه بازسازی غزه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
