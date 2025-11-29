به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحقیقات جدید نشان می‌دهد زنان مسلمان بریتانیا در شبکه‌های حمل و نقل عمومی با سطح بالایی از آزار، ترس و تبعیض روبه‌رو هستند. طبق این مطالعه که توسط «نهاد پژوهشی مسلمانان در برییتانیا» انجام شده، زنان مسلمان پنج برابر بیشتر از زنان دیگر در بریتانیا احساس ناامنی دارند.

در این تحقیق که بر اساس نظرسنجی از ۱۱۵۵ مسلمان سراسر کشور بین ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شده، مشخص شد ۴۵.۳٪ زنان مسلمان هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی احساس ناامنی می‌کنند و ۳۴.۳٪ آنها تجربه آزار مستقیم اسلام‌ستیزانه یا نژادپرستانه داشته‌اند.

بیش از دو سوم این زنان (۶۹.۴٪) به دلیل ترس از امنیت شخصی، رفتار سفر خود را تغییر داده‌اند؛ از جمله اجتناب از زمان‌های مشخص، تغییر پوشش یا استفاده از تاکسی با هزینه شخصی. تنها ۱۲.۵٪ از این حوادث گزارش شده و ۶۹٪ گزارش‌دهندگان معتقد بودند که مورد آنها جدی گرفته نمی‌شود.

تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که در زمان رویدادهای سیاسی یا فعالیت‌های راست‌افراطی، بیش از ۹۶٪ زنان مسلمان احساس ناامنی بیشتری دارند و بیش از ۹۰٪ برنامه سفر خود را تغییر می‌دهند. این مسئله اعتماد زنان مسلمان به نهادهای امنیتی و پلیس را کاهش داده و موجب شده این نوع آزارها «تقریباً بدون پیگرد» ادامه یابد.

در پی این آمار نهادها و انجمن‌های اسلامی انگلیس از مقامات حمل و نقل، پلیس و سیاستگذاران خواستند اقدامات فوری برای افزایش امنیت زنان مسلمان در شبکه‌های حمل و نقل عمومی انجام دهند و آموزش ضداسلام‌ستیزی و مداخله توسط کارکنان الزامی شود.

گفتنی است اخیرا هم کارزار جدیدی برای راه‌اندازی واگن‌های ویژه زنان بیش از ۱۳ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. این دادخواست که از ۳۰ سپتامبر آغاز شده، توسط «کمیل براون» دانشجوی ۲۱ سالۀ دانشگاه کالج لندن ایجاد شده و پس از انتشار گزارشی از پلیس حمل‌ونقل بریتانیا مطرح شد که نشان می‌داد بیش از یک‌سوم کل زنان در کشور دست‌کم یک بار در وسایل حمل‌ونقل عمومی مورد آزار قرار گرفته‌اند.

