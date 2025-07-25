به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا اخیرا تعاریف جدیدی در مورد مصادیق اسلام‌هراسی ارائه کرده و این اقدام با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است.

در همین رابطه، بیش از سی نفر از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در نامه‌ای رسمی نسبت به تلاش دولت حزب کارگر برای ارائه تعریفی جدید از اسلام‌هراسی هشدار دادند و آن را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کردند!

در این نامه آمده است: تعریف پیشنهادی می‌تواند موجب «خاموش کردن صدای نقد مشروع» و اعمال «پیامدهای جدی» برای افراد شود.

امضاکنندگان خواستار حذف واژه «اسلام‌هراسی» از عنوان تعریف شده و انتشار عمومی کامل گزارش گروه کاری برای بررسی پارلمانی شده‌اند.

منتقدان همچنین هشدار داده‌اند که تعریف ارائه‌شده حتی ممکن است انتقادهای آکادمیک یا فرهنگی را نیز مشمول ممنوعیت کند.

این گروه از مجلس تأکید کردند که سیاست‌های مقابله با نفرت مذهبی نباید منجر به محدودسازی آزادی بیان شود!

این در حالی است که جوامع غربی در مورد اسلام‌هراسی فزاینده در کشورهای خود احساس خطر کرده‌اند. از جمله موارد اخیر اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی می‌توان به قتل یک زن مسلمان در آلمان و آتش زدن مسجدی در اسپانیا اشاره کرد.

