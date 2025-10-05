به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسکاتلند اعلام کرد که مردی پس از شکستن پنجره مسجد یوسف در منطقۀ کلارکستون، واقع در حومۀ شرقی گلاسگوی اسکاتلند، هنگام برگزاری کلاس قرآن برای کودکان، دستگیر و متهم شده است. این حادثه حوالی ساعت ۵:۴۰ عصر چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر، در مسجد یوسف در منطقۀ کلارکستون رخ داد. به گفته پلیس، مظنون ظاهراً از یک میله فلزی برای شکستن پنجره استفاده کرده است.

براساس گزارش روز جمعۀ دیلی رکورد، مرکز جامعه کلارکستون اعلام کرد که این حادثه کودکان، خانواده‌های آن‌ها و کل جامعه را به شدت نگران کرده است.

این مرکز آن را بخشی از یک الگوی نگران‌کننده در شهرستان رنفروشر شرقی دانست و خواستار هوشیاری و گزارش فوری رفتارهای مشکوک شد.

رهبران جامعه محلی این حادثه را به دیگر حوادث اسلام‌ستیزانۀ اخیر در منطقه بزرگ گلاسگو مرتبط دانستند. ماه گذشته، یک دختر دانش‌آموز مسلمان در منطقۀ نیوتن میرنس مورد حمله قرار گرفت و همچنین نوشته‌ای با مضمون «به اسلام نه بگویید» در منطقۀ اسکاتستونهیل مشاهده شد.

مسجد خزرای شهر گلاسگو هم، با ابراز همبستگی با مسجد یوسف و کل مسلمانان بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: چنین اقداماتی حمله به همه ماست. آن‌ها ارزش‌های صلح، احترام و انسجام اجتماعی که اسکاتلند برای آن‌ها ایستاده است را تهدید می‌کنند.

مساجد اسکاتلند از پلیس و مقامات محلی خواستند تا امنیت نمازگزاران را تضمین کنند و حفاظت اطراف مساجد، مدارس و محله‌ها را تقویت نمایند.

