به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با افزایش گزارش‌ها از آزار و اذیت جنسی بانوان در متروی لندن، کارزار جدیدی برای راه‌اندازی واگن‌های ویژه زنان بیش از ۱۳ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. این دادخواست که از ۳۰ سپتامبر آغاز شده، توسط «کمیل براون» دانشجوی ۲۱ سالۀ دانشگاه کالج لندن ایجاد شده و پس از انتشار گزارشی از پلیس حمل‌ونقل بریتانیا مطرح شد که نشان می‌داد بیش از یک‌سوم زنان در کشور دست‌کم یک بار در وسایل حمل‌ونقل عمومی مورد آزار قرار گرفته‌اند.

با وجود مخالفت مسئولان حمل‌ونقل لندن (TfL)، بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان و دختران مسلمان، می‌گویند که شرایط کنونی دیگر قابل تحمل نیست. برخی از آنان تجربه‌های تلخی از مواجهه با آزار جنسی در واگن‌های مترو بیان کرده‌اند؛ از جمله «مروه» ۱۹ ساله که می‌گوید یک مرد در مقابلش در واگن مترو خودارضایی می‌کرد و هیچ‌کس دخالت نکرد. او این اتفاق را تنها یکی از چندین حادثه مشابه می‌داند که هیچ‌کدام را به دلیل ترس و شرم گزارش نکرده است.

در همین حال، موارد متعدد اسلام‌هراسی نیز گزارش شده است. «مایا رز ویلیامز» دانشجوی ۲۰ ساله، توضیح داد که چگونه همراه دوستش در ایستگاه واترلو مورد تعقیب و توهین یک مرد قرار گرفتند؛ مردی که فریاد می‌زد «برگردید افغانستان» و به چهره آنان هجوم می‌آورد. ویلیامز می‌گوید هدف قرار گرفتن آنان هم به دلیل زن بودن و هم مسلمان بودن بوده است، در حالی که هیچ‌کدام از مسافران مداخله نکردند.

با وجود فشارهای فزاینده، شهردار مسلمان لندن، صادق خان، و مسئولان TfL همچنان مخالف ایجاد واگن‌های ویژه زنان هستند و آن را «ایزوله کردن زنان» می‌دانند. آنان تأکید دارند که راه‌حل اصلی، افزایش امنیت، اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و مقابله جدی با متعرضان است. با این حال، برخی زنان می‌گویند تجربه موفق واگن‌های ویژه در برخی کشورهای اسلامی نشان می‌دهد چنین اقدامی می‌تواند دست‌کم احساس امنیت بیشتری برای زنان – از جمله زنان مسلمان – ایجاد کند، مشروط بر آنکه فراگیر و شامل همه از جمله زنان شود.

